В Свердловской области запустили производство фильтров для очистки питьевой воды
На Богдановичском заводе «Огнеупоры» запущено производство минеральных фильтров для очистки питьевой воды и промышленных стоков, полностью оснащённое отечественным оборудованием.
«Мы готовы поменять структуру внутреннего рынка не только в части импортозамещения сорбционно-фильтрующих материалов, но и снизить долю дорогостоящих зарубежных ионообменных смол, осмотических и ультрафильтрующих мембран, которые поставляются на рынок преимущественно из Европы и США. Свои фильтры мы тестировали в одном из европейских институтов гигиены и оценки были не ниже тех, что показывают западные аналоги», — рассказал генеральный директор ОАО «Огнеупоры» Алексей Юрков.
Натуральные экологические составляющие фильтров позволяют полностью отказаться от применения химических реагентов. Фильтры способны удерживать тяжелые металлы: алюминий, марганец, цинк
Новой фильтрационной разработкой «Огнеупоров» уже сейчас заинтересовались промышленные предприятия не только Свердловской области, но и регионов России. По словам Алексея Юркова, уже есть 12 контрактов на поставку фильтров.
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.