В Свердловской области запустили производство фильтров для очистки питьевой воды

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На Богдановичском заводе «Огнеупоры» запущено производство минеральных фильтров для очистки питьевой воды и промышленных стоков, полностью оснащённое отечественным оборудованием.

«Мы готовы поменять структуру внутреннего рынка не только в части импортозамещения сорбционно-фильтрующих материалов, но и снизить долю дорогостоящих зарубежных ионообменных смол, осмотических и ультрафильтрующих мембран, которые поставляются на рынок преимущественно из Европы и США. Свои фильтры мы тестировали в одном из европейских институтов гигиены и оценки были не ниже тех, что показывают западные аналоги», — рассказал генеральный директор ОАО «Огнеупоры» Алексей Юрков.

Натуральные экологические составляющие фильтров позволяют полностью отказаться от применения химических реагентов. Фильтры способны удерживать тяжелые металлы: алюминий, марганец, цинк и т. д.

Новой фильтрационной разработкой «Огнеупоров» уже сейчас заинтересовались промышленные предприятия не только Свердловской области, но и регионов России. По словам Алексея Юркова, уже есть 12 контрактов на поставку фильтров.