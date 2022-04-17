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Информационные технологии

«Умные перекрестки» ускорили проезд городского транспорта в Москве в четыре раза

 © rostec.ru

Благодаря совместному проекту Ростеха и ЦОДД (Центра организации дорожного движения) по внедрению «умных светофоров», обслуживание которых ведет холдинг «Швабе» Корпорации, городской транспорт стал проезжать перекрестки в среднем на 20% быстрее. Если раньше за 2 минуты через перекрестки Москвы в среднем проходила одна единица городского транспорта, то теперь — минимум четыре.

Система «Умный перекресток» работает с использованием индукционных петель, вшитых в дорожное полотно. Они позволяют в реальном времени осуществлять мониторинг загруженности улиц, прилегающих к перекрестку, и корректировать работу светофоров в зависимости от дорожной ситуации. При этом приоритет отдается общественному транспорту, что позволяет автобусам, электробусам и трамваям быстрее проходить сложные участки, снижая вероятность образования заторов.

«Эффективность работы ИТС заметна даже на конкретных участках магистралей Москвы. К примеру, нам удалось разгрузить один из крупнейших транспортных узлов города — площадь Тверской Заставы. Благодаря этому пропускная способность площади повысилась на 20-35%, время прохода пешеходов через площадь сократилось на 20%, на 50% снизилось время ожидания транспортом проезда по ул. Грузинский Вал и 1-я Брестская, на 30% - по ул. Лесная», — сказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Контракт на обслуживание столичной ИТС холдинг «Швабе» заключил в 2018 году. Сегодня работа ИТС на практике показывает, как новые технологии помогают улучшить ситуацию с пробками и сделать дороги безопаснее. Благодаря совместной работе транспортного комплекса с ГИБДД, Ситуационному центру ЦОДД, системе фотовидеофиксации, ИТС и современному проектированию улиц Москва продолжает оставаться самым безопасным регионом России.

«В столице оборудовали новой технологией почти 500 перекрестков. Практика использования „умных перекрестков“ в Москве принесла результаты, которые с уверенностью можно назвать значительными. Во-первых, время ожидания для пешеходов сократилось в среднем на 16-20%. Во-вторых, наземный городской транспорт стал проезжать перекрестки в среднем на 20% быстрее», — отметил руководитель ЦОДД Михаил Кизлык.

Опыт работы ИТС, накопленный в Москве, позволяет внедрять аналогичные системы в других регионах России. Так, внедрение системы «Умный перекресток» всего в двух точках подмосковной Лобни позволило вдвое сократить время проезда города автомобилистами в часы пик, также вдвое сократилось время ожидания зеленого сигнала светофора для пешеходов.

В составе холдинга «Швабе» обслуживанием интеллектуальных транспортных систем, модернизацией наружного освещения городской инфраструктуры и внедрением систем весогабаритного контроля занимается компания «Швабе-Москва».
Источник: https://rostec.ru/news/umnye-perekr...transporta-v-moskve-v-chetyre-raza/

информационные технологии, общественный транспорт, Ростех, Москва
  • Нет аватара Exegen
    17.04.2212:32:16

    Да давным-давно уже по всей стране должна быть подобная система. Очень часто на перекрёстке ни души или 1 машина, все ожидают прохождения цикла светофора, чтобы пересечь перекрёсток. У меня был случай, что на перекрёстке ни кого не было, все машины не ближе 100-200 метров, на автобус спешил, но в 100 метрах полисмены караулили, заметили из-за кустов, помчались, с мигалкой, разворотом на 180 градусов…из-за пересечения пустого перекрёстка…

    #1249748
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