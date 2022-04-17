Туганский комбинат «Ильменит» начал работать под Томском

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В конце декабря 2021 года в Томской области введён в эксплутацию горно-обогатительный комбинат (ГОК) «Ильменит» по выпуску цирконовых, титановых и рутил-лейкоксеновых концентратов.

Основными потребителями продукции комбината станет одно из предприятий Росатома и корпорация «ВСМПО-Ависма».

Комбинат уже обеспечил работой 140 человек.

«Мы запускаем обогатительную фабрику по переработке рудных песков Туганского месторождения в соответствии с согласованным графиком строительства. Вскоре предприятие выйдет на проектную производительность по переработке 575 тысяч тонн рудных песков в год», — цитируется в сообщении гендиректор АО «Туганский ГОК „Ильменит“ Андрей Кабанов.

Отмечается, что на данный момент на обогатительной фабрике завершены строительно-монтажные работы, проведены пуско-наладочные работы и уже начато производство цирконовых, титановых и рутил-лейкоксеновых концентратов.

Ранее сообщалось, что Туганский ГОК „Ильменит“ создан в 2002 году для разработки томского ильменит-цирконового месторождения, являющегося крупнейшим в России по запасам кварцевых песков и не уступающего зарубежным по содержанию циркона, ильменита и рутила. На днях стало известно, что „АРМЗ“ получило пакет 25% минус одна акция ГОКа. Еще одним действующим акционером является инвестиционный фонд „Изуриум Капитал Эдвайзерс (Рус) ЛТД.“ (инвестфонд „Изуриум“).

Потенциал Туганского ГОКа позволит компании занять на рынке России позиции одного из крупных поставщиков титановых и цирконовых концентратов, обеспечив до 100% потребление по цирконовому и до 15-20% по ильменитовому концентратам при запуске всех очередей фабрики. Предприятие также станет крупнейшим в Сибири поставщиком стекольных песков», — цитируется первый замгендиректора «АРМЗ» Алексей Шеметов.

По данным сайта ГОКа, реализация проекта предусматривает разработку месторождения за счёт вовлечения в добычу ресурсов Кусковско-Ширяевского лицензионного участка и увеличения производственных мощностей до 6,9 миллиона тонн рудных песков в год. Запуск ГОКа будет осуществлен в три очереди.

Потребителями продукции названы такие отрасли промышленности, как производство сварочных электродов, губчатого титана, металлического циркония, огнеупоров, керамических изделий, стеклотары и флоат-стекла, строительных материалов.

Ранее почти весь ильменит в Россию поступал с Украины.