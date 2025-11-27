В Томске открыли первое в России опытное производство органических пероксидов, которые ранее закупали за рубежом.

На одной из производственных площадок Инжинирингового химико-технологического центра (ИХТЦ), созданного десять лет назад на базе Томского государственного университета (ТГУ), размещено пять опытно-промышленных установок. Три из них работают с прошлого года, а две — с октября 2025-го, и именно на этих двух установках налажен выпуск опытных партий органических пероксидов — перекиси дикумила и Новоперокса.

Директор направления «ИХТЦ Пилотирование» Иван Мутас рассказал: мощность одной установки, на которой получают перекись дикумила, — 460 тонн в год, второй (на ней изготавливают Новоперокс) — 230 тонн ежегодно. Выход на полную мощность позволит закрыть половину потребности российского рынка в пероксидах. Пока их закупают в Китае.

Прежде всего, как отметил ведущий инженер-технолог и начальник участка Евгений Попов, эти вещества, представляющие собой мелкий порошок, используют в качестве сшивающего агента в полимерной и кабельной промышленности, в том числе для изготовления полиэтилена, этилен-пропиленовых и силиконовых резин, каучуков и полистирола. Области применения — от телекомоборудования и микроэлектроники до авиастроения. Благодаря пероксидам кабельная изоляция становится более прочной, термостойкой и долговечной.

— Эти две установки являются примером малотоннажной химии. То есть не все вещества требуются в огромных количествах, но они очень нужны как вспомогательные для других отраслей, — уточнил руководитель направления.