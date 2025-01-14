В Мирнинском районе начал работать горнопроходческий комбайн из Донецкой Народной Республики

«Ясиноватский машиностроительный завод является одним из лидеров в производстве проходческой техники. Его продукцию доставляют как по республике, так и по всей стране», — Валерия Родина, корреспондент.

Не сломленный ни временем, ни войной. Завод основан в 1947 году и за это время поставил горнякам около 2 тысяч проходческих комбайнов и дробилок, а также порядка четырех тысяч единиц другого оборудования.

На предприятии работают уже закаленные духом и телом специалисты. Есть и трудовые династии. Владимир Дорошенко пришёл на завод сразу после школы в 1978 году и сегодня вместе с женой поднимает машиностроительную отрасль на новый уровень. На вопрос, почему продолжает работать, отвечает просто.

«Ну как, родное вроде как. И родители здесь работали, отец и мать тоже. Ну физически уже года не те, чтобы молодым, по молодости как-то, а щас уже тяжелей, конечно работать», — рассказал Владимир Дорошенко, токарь-расточник 6 разряда Ясиноватского машиностроительного завода.

Технику завода используют в суровых условиях шахт, подземных рудниках, а также в строительстве тоннелей для железнодорожного транспорта, метро и автодорог.

«То оборудование, которое мы производим, на данном предприятии, является полностью отечественным. Используя все отечественные комплектующие, сырье и материалы. Мы также работаем в рамках межрегионального кластера», — отметил Владислав Мурай, директор Ясиноватского машиностроительного завода.

На заводе работает около 400 человек, не смотря на такое маленькое количество людей, объем реализации продукции в этом году вырос более чем на 50%, по сравнению с прошлым.

«Сейчас специалист делает деталь для будущей машины, которая в последующем будет отгружена на шахту «Комсомолец Донбасса», — Валерия Родина.

Это машина, предназначенная для механизированной погрузки горной массы. Помимо этого, комбайны из Донбасса заменили импортные на рудниках Якутии.

«Начал работать в компании «АЛРОСА» наш новый комбайн, который мы создали по программе импортозамещения, который заменил вышедшие там из строя австрийские комбайны. Алмазодобытчики пока хвалят, пока довольны нашей продукцией», — рассказал Владимир Трубчанин, руководитель Ясиноватского машиностроительного завода, член общественной палаты ДНР.

При создании машины, использовали уникальные конструкторские решения и учитывались индивидуальные технические требования.

«Этот комбайн, уникален тем, что это, наверное, первый проходческий комбайн в Российской Федерации, который изготовлен, спроектирован при участии отечественных только отечественных комплектующих. Применена система, как и местного управления, в кабине машиниста, так и возможность дистанционного управления. Как по кабелю, так и по радиоканалу», — отметил Андрей Хлыстик, директор по развитию научно-производственного отделения Ясиноватского машиностроительного завода.

В рамках программы, завод также отгрузил несколько десятков тонн запасных частей для проходческого щита в Санкт-Петербург. А сейчас предприятие работает над созданием новых современных машин для тоннелепроходки.

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