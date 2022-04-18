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Авиация

Очередной серийный Суперджет 100 совершил первый полёт

 © aviaforum.ru

Сегодня, 18.04.2022, в Комсомольске-на-Aмуре совершил свой первый полет очередной серийный пассажирский самолёт Сухой Суперджет 100 с заводским номером 95225 и временной регистрацией 97016. Заказчик борта на данный момент не известен. Это уже 222-й взлетевший самолёт этого типа и 5-й в этом году.

 © aviaforum.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com

Даты первых полётов за 2022 год:

1. 14.01.2022 95221

2. 01.02.2022 95222

3. 25.02.2022 95223

4. 17.03.2022 95224

5. 18.04.2022 95225
Источник: https://aviaforum.ru/threads/ssj-no...vodstva.29839/page-363#post-3215887

SSJ-100, Sukhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100, ГСС
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