Первая очередь крупного молочного комплекса запущена под Волоколамском Московской области
16 апреля под Волоколамском состоялся запуск первой очереди крупнейшего молочного комплекса TH True Milk (Вьетнам).
В рамках первой очереди построено 7 основных зданий фермы, а ещё возведены инфраструктурные, складские и вспомогательные объекты.
Поголовье скота составляет 2333 головы, в том числе 1113 коров. Валовое производство молока за прошлый год составило 13 869,4 тонны, надой на фуражную корову — 12,477 тонны.
Инвестиции в проект составили 6,8 млрд рублей. В животноводческом комплексе создадут 311 новых рабочих мест.
По информации Министерства сельского хозяйства Подмосковья ввод в эксплуатацию второго и третьего проекта запланирован на третий квартал 2023 года. Чтобы реализовать проект ООО «ТиЭйч-РУС Милк Фуд» необходимо 10 517 гектаров земель. На текущий момент компания получила 7 610 гектаров.
Также TH True Milk планирует построить аналогичный молочный комплекс на территории городского округа Шатура.
После реализации животноводческих проектов компания выражает готовность построить молокоперерабатывающий завод.
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