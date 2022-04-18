Добавить статью
Лого Сделано у нас
Новые и модернизированные предприятия агропрома

Первая очередь крупного молочного комплекса запущена под Волоколамском Московской области

 © riamo.ru

16 апреля под Волоколамском состоялся запуск первой очереди крупнейшего молочного комплекса TH True Milk (Вьетнам).

В рамках первой очереди построено 7 основных зданий фермы, а ещё возведены инфраструктурные, складские и вспомогательные объекты.

Поголовье скота составляет 2333 головы, в том числе 1113 коров. Валовое производство молока за прошлый год составило 13 869,4 тонны, надой на фуражную корову — 12,477 тонны.

Инвестиции в проект составили 6,8 млрд рублей. В животноводческом комплексе создадут 311 новых рабочих мест.

По информации Министерства сельского хозяйства Подмосковья ввод в эксплуатацию второго и третьего проекта запланирован на третий квартал 2023 года. Чтобы реализовать проект ООО «ТиЭйч-РУС Милк Фуд» необходимо 10 517 гектаров земель. На текущий момент компания получила 7 610 гектаров.

Также TH True Milk планирует построить аналогичный молочный комплекс на территории городского округа Шатура.

После реализации животноводческих проектов компания выражает готовность построить молокоперерабатывающий завод.

производство молока, Московская область, иностранные инвестиции
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,