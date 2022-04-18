МКДУ (Многокамерная Кумулятивная Детонационная Установка)

Переналаживаемый комплекс для формирования нано-композиционных покрытий на поверхности изделий из различных материалов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Процесс происходит без нагрева обрабатываемого изделия; Толщина покрытия — 0,02 — 2 мм; Возможность обработки изделий из алюминиевых сплавов, магния, титана, никеля, железа и полимерных композитов; Высокая адгезия на уровне прочности химических связей; Низкая пористость покрытий — 0,5 — 1%.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Повышение качественных характеристик поверхности изделия путем:

защиты от коррозии и износа;

повышения жаростойкости и теплозащиты;

защиты от обрастания (антифолинговые свойства);

повышения фото-каталитических свойств и другое.

Формирование на поверхности изделий слоя из смеси порошков металлов, металлических сплавов, металлокерамики, оксидной и бескислородной керамики, а также продуктов газо- и твердофазного синтеза.

Подходит для любых поверхностей (за исключением легкоплавких и легковоспламеняющихся материалов)

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