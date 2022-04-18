МКДУ (Многокамерная Кумулятивная Детонационная Установка)
Переналаживаемый комплекс для формирования нано-композиционных покрытий на поверхности изделий из различных материалов.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Процесс происходит без нагрева обрабатываемого изделия;
- Толщина покрытия — 0,02 — 2 мм;
- Возможность обработки изделий из алюминиевых сплавов, магния, титана, никеля, железа и полимерных композитов;
- Высокая адгезия на уровне прочности химических связей;
- Низкая пористость покрытий — 0,5 — 1%.
НАЗНАЧЕНИЕ:
Повышение качественных характеристик поверхности изделия путем:
- защиты от коррозии и износа;
- повышения жаростойкости и теплозащиты;
- защиты от обрастания (антифолинговые свойства);
- повышения фото-каталитических свойств и другое.
Формирование на поверхности изделий слоя из смеси порошков металлов, металлических сплавов, металлокерамики, оксидной и бескислородной керамики, а также продуктов газо- и твердофазного синтеза.
Подходит для любых поверхностей (за исключением легкоплавких и легковоспламеняющихся материалов)
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/7JV5mNTT_bM
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
18.04.2222:34:05