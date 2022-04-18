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МКДУ (Многокамерная Кумулятивная Детонационная Установка)

Переналаживаемый комплекс для формирования нано-композиционных покрытий на поверхности изделий из различных материалов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

  1. Процесс происходит без нагрева обрабатываемого изделия;
  2. Толщина покрытия — 0,02 — 2 мм;
  3. Возможность обработки изделий из алюминиевых сплавов, магния, титана, никеля, железа и полимерных композитов;
  4. Высокая адгезия на уровне прочности химических связей;
  5. Низкая пористость покрытий — 0,5 — 1%.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Повышение качественных характеристик поверхности изделия путем:

  • защиты от коррозии и износа;
  • повышения жаростойкости и теплозащиты;
  • защиты от обрастания (антифолинговые свойства);
  • повышения фото-каталитических свойств и другое.

Формирование на поверхности изделий слоя из смеси порошков металлов, металлических сплавов, металлокерамики, оксидной и бескислородной керамики, а также продуктов газо- и твердофазного синтеза.

Подходит для любых поверхностей (за исключением легкоплавких и легковоспламеняющихся материалов)

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/7JV5mNTT_bM
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7JV5mNTT_bM&t=3s

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  • Е.Юрий Е.Юрий
    18.04.2222:34:05

    Очень важное направление — его надо развивать усиленными темпами и применять во всех нужных областях. И да — это разработка родом иэ СССР.

    ©Видео с youtube.com

    #1249797
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