В Калининградской области заработал новый завод по утилизации биологических отходов

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В Гвардейском муниципальном округе открылся ветеринарно-санитарный завод по утилизации биологических отходов ООО «Речное» (входит в структуру агропромышленного холдинга РБПИ Групп и является резидентом ОЭЗ в Калининградской области). Общий объем инвестиций в проект составил порядка 1 млрд рублей. На предприятии созданы новые рабочие места для более 50 жителей региона.

Завод принимает на переработку биологические отходы животноводства. Это первое предприятие такого масштаба в регионе, который может полностью отказаться в ближайшей перспективе от скотомогильников и других типов захоронения отходов животноводства.

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Принимаемые биоотходы перерабатываются в мясокостную муку для последующего производства кормов для животных и технический жир, который широко используется в промышленности. Таким образом, завод не только обеспечивает безопасную утилизацию биоотходов, но и будет производить востребованную рынком продукцию с пользой для окружающей среды и широкого круга потребителей.

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По информации ООО «УК РБПИ Групп», проектная мощность предприятия позволяет ежегодно перерабатывать 13,5 тыс. тонн биоотходов, производить около 4 тыс. тонн мясокостной муки и 1,8 тыс. тонн технического жира.

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На утильзаводе внедрена уникальная система очистки воздуха от пахучих соединений, а передовые технологии очистки стоков позволяют на выходе получить воду качества для рыбохозяйственного назначения.

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