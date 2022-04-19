В Новосибирске заработал крупнейший в России центр лучевой терапии мирового уровня

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Проект по созданию центра лучевой терапии реализован в рамках соглашения между группой компаний МедИнвестГрупп и Правительством Новосибирской области. Инвестиции в проект составили 1,4 млрд рублей. Площадь центра — более тысячи квадратных метров, установленные здесь четыре линейных ускорителя последнего поколения, делают его уникальным не только в Сибири, но и в стране в целом. С открытием центра расширяются возможности для медицинского туризма из соседних регионов России и государств: Казахстана, Узбекистана, Таджикистана.

Четыре линейных ускорителя, относящиеся к новейшим разработкам лидера рынка компании Varian — два ускорителя модели Halcyon и два ускорителя модели TrueBeam STX, позволят активно применять в том числе особый метод лечения онкологии — стереотаксис, или радиохирургия. Специалисты подчеркивают, что преимущество метода заключается в сверхточном воздействии на опухоль высокой дозой ионизирующего излучения. Полного лечебного эффекта можно достичь всего за 1-3 сеанса.

«Такой уровень лечения применяется в ведущих мировых клиниках Израиля, Германии или Южной Кореи. Вместе с правительством Новосибирской области мы сделали все возможное, чтобы центр стал доступен и нашим землякам. На самом же деле он становится центром передовой медицинской помощи макрорегиона, куда входят Казахстан, Узбекистан, Таджикистан», -- подчеркнул Нотов.

© berdsk-online.ru

С открытием центра Новосибирская область получает дополнительные возможности по объему и качеству медицинской помощи. Сегодня в Российской Федерации нет ничего подобного, здорово, что такая концентрация медицинских мощностей достигнута у нас в регионе. Даже врачи еще не осознали, какими возможностями они теперь располагают. По нашим оценкам, этот центр может не только закрыть потребности жителей Новосибирской области в этом виде медицинских услуг, но и помочь жителям других регионов, даже соседних государств.

Уникальность проекта в том, что удалось совместить возможности Новосибирской Городской клинической больницы № 1, площади, коллектив, возможности национального проекта «Здравоохранение», часть оборудования была приобретена по этому проекту, и вложения частного инвестора. За счет объединения усилий получился такой уникальный центр.

Центр открыт в запланированные сроки, несмотря на то, что работы по ремонту и оснащению помещений велись в период ковидных ограничений. В новом центре пациенты обслуживаются по программе государственных гарантий — ОМС, бесплатно, по направлению лечащего врача. Направлять пациентов в центр будут два медицинских учреждения — Новосибирская Городская клиническая больница № 1 и Новосибирский областной клинический онкологический диспансер. Такая маршрутизация обеспечит оптимальную загрузку центра и позволит тысячам сибиряков получать самое современное лечение онкозаболеваний. Около 3 тысяч человек в год могут проходить лечение в центре по квотам, в дальнейшем это число планируется увеличить.

И это только начало — на очереди открытие Клинико-диагностического центра с центром амбулаторной онкологической помощи, ЦАОП, на 3,5 тыс. кв. м, запуск циклотронно-радиохимического комплекса, который позволит дать старт центрам высокоточной ПЭТ/КТ диагностики в Новосибирске и в Омске. Идет работа над проектом долгожданного Онкологического диспансера, который завершит формирование сибирского онкологического хаба от ГК МедИнвестГрупп. Все мощности наших центров будут задействованы как учебная база для студентов, ординаторов, аспирантов Новосибирского медицинского университета", — рассказал президент ГК МедИнвестГрупп Сергей Нотов.

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