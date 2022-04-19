Компания ПОЛАИР запустила производство камер шоковой заморозки для бережного замораживания продуктов массой до 240 кг. Новое высокопроизводительное оборудование, рассчитанное на 4 тележки, предназначено для работы на крупных и средних пищевых производствах.

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Камеры могут использоваться с любыми тележками, применяемыми в конвекционных и ротационных печах, пароконвектоматах с габаритами не более 800 мм шириной и высотой 1800 мм, под эти габариты подходят в том числе тележки под гастроемкости GN1/1 или противни ЕN 40/60. Камеры работают в режиме интенсивного охлаждения продуктов от +90º до +3º массой 300 кг и в режиме шоковой заморозки продуктов — от +90º до -18º массой до 240 кг. Камеры могут быть выполнены по «туннельному» типу с двумя дверьми по противоположным сторонами или с одной дверью.

Как и у других моделей камер из этой продуктовой линейки, внутренние стены выполнены из нержавеющей стали. Варианты исполнения наружной поверхности камеры, традиционны для всех камер шоковой заморозки POLAIR™ и могут быть из оцинкованной окрашенной стали либо из нержавеющей стали. Используемый воздухоохладитель большой мощности и выносной компрессорно-конденсаторный агрегат обеспечивают необходимые температурные режимы в камере. За удобство и комфортность работы с камерами отвечает цифровая панель управления, которая контролирует все процессы работы и может быть запрограммирована под необходимый режим работы.

© Фото из открытых источников

Благодаря новым откидным пандусам, входящим в комплект поставки, размещение тележки в камере не требует больших усилий. Подъем и спуск пандуса можно осуществлять одной рукой. Пандус в сложенном состоянии размещается в камере и не требует дополнительного пространства для хранения.

Новые камеры шоковой заморозки дополнят линейку существующих шкафов и камер POLAIR™ предназначенных для малых и средних предприятий. Теперь любые пищевые предприятия смогут подобрать для себя оборудование с необходимой производительностью для быстрой и бережной заморозки готовых продуктов и полуфабрикатов.

POLAIR™ — торговая марка профессионального холодильного оборудования для предприятий общественного питания и торговли. Завод ведущий свою историю с 1991 года выпускает: холодильные шкафы и столы, морозильные и холодильные камеры, аппараты шоковой заморозки, холодильные машины, специальные шкафы для пекарен и ресторанов. Продукция экспортируется в Европу и страны СНГ. Завод POLAIR входит в группу компаний POLAIR GROUP, которая включает в себя несколько производств, выпускающих продукцию под брендами: CARBOMA, FROSTECO, RADAX и RADA.