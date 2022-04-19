В аэропорту Ижевска установлено современное радиолокационное оборудование
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех установил в аэропорту Ижевска современное радиолокационное оборудование. Новый локатор позволяет эффективно обнаруживать летательные аппараты и получать все необходимые данные для сопровождения и посадки самолетов при высокой интенсивности полетов.
Радиолокатор АОРЛ-1АМ способен обнаруживать самолеты гражданской авиации всех типов на расстоянии до 360 км. Параболическая антенна обеспечивает возможность работы одновременно по двум каналам — по первичному, предназначенному для обнаружения летательного аппарата, и по вторичному, который используется для получения дополнительной информации, такой как бортовой номер, высота полета, остаток топлива.
«Модернизация навигационного оборудования ижевского аэропорта была связана в первую очередь с увеличением его пропускной способности. Характеристики радиолокатора полностью соответствуют стандартам международной организации гражданской авиации и позволяют существенно увеличить долю полетов, совершаемых между регионами напрямую, минуя московский авиационный узел.
Челябинское предприятие „Полет“, входящее в холдинг „Росэлектроника“, оснастило современным радиолокационным оборудованием уже 10 российских аэропортов регионального назначения», — сказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.
Для обеспечения безопасности полетов специалисты Челябинского радиозавода «Полет» (входит в Концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника») выполнили монтажные и пусконаладочные работы, не выводя из строя прежнее оборудование — установленный в середине 1990-х годов радиолокатор АОРЛ-85 (также производства ЧРЗ «Полет»).
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