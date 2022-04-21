На обходе станицы Ленинградской в Краснодарском крае открыт участок трассы
Современная скоростная 4-полосная трасса введена в эксплуатацию.
На обходе станицы Ленинградской специалисты сдали в эксплуатацию 7-километровый участок трассы. Объект призван пустить транспортный поток в сторону Тамани и Крыма в объезд населенного пункта. Об этом просили местные жители.
Работы стартовали в 2020 году. Сейчас готова современная скоростная 4-полосная трасса. Следующим этапом предусмотрено строительство еще 13 км дорог. На новом участке также возвели два проезда для сельскохозяйственной техники, барьерное ограждение для разделения встречных потоков, семь водопропускных труб, противоослепляющие экраны.
Протяженность обхода Ленинградской составит более 20 км. Работы разбили на пять этапов общей стоимостью более 10 млрд рублей. В составе обхода будут три многоуровневые транспортные развязки. Также проект предусматривает переустройство комплекса инженерных коммуникаций.
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