Курганмашзавод отгрузил очередную партию боевых машин
Плановая отгрузка очередной партии техники специального назначения ПАО «Курганмашзавод» холдинга «Высокоточные комплексы» прошла в апреле. В рамках выполнения государственного оборонного заказа Курганмашзавод на регулярной основе направляет Министерству обороны РФ боевые машины для Сухопутных и Воздушно-десантных войск.
Государственная программа по перевооружению (ГПВ-2027) призвана обеспечить качественное обновление технического парка российской армии, и Курганмашзавод в полном объеме исполняет свою часть контрактных обязательств.
Включение Курганмашзавода в санкционные списки никак не повлияло на сроки исполнения ГОЗ. У предприятия полная загрузка мощностей. Кроме того, продолжаются работы по диверсификации производства, разрабатываются новые образцы техники гражданского назначения, которые завод планирует представить уже в этом году.
В январе текущего года, Курганмашзавод поставил завершающую партию боевых машин пехоты БМП-3 в рамках двухгодичного контракта с Министерством обороны РФ. Новая техника пополнила технический парк всех военных округов России.
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