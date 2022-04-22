«Дамате» модернизировала линию по производству купат в Ростовской области

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Группа компаний «Дамате», крупнейший производитель индейки в России, продолжает реализацию проекта по увеличению мощности производства рубленых полуфабрикатов из мяса индейки. Одним из этапов реализации проекта стала модернизация и запуск отдельной линии по производству купат на заводе по убою и переработке индейки в Ростовской области. Проектная мощность выросла и рассчитана на производство 6 тысяч кг продукции в смену

Необходимость увеличения объёма производства купат обусловлена растущим у потребителей спросом на продукцию глубокой переработки из индейки, производству которой «Дамате» уделяет большое внимание.

Выпуск высокомаржинальной продукции в Ростовской области позволит оптимизировать логистику при доставке заказов на территории Южного федерального округа и даст возможность экспортировать рубленые полуфабрикаты в страны Ближнего Востока с предприятия именно Ростовского региона.

Подготовка к запуску модернизированной линии была проведена в кратчайшие сроки. Для новой линии было выделено отдельное помещение. В течение месяца были полностью смонтировано освещение, водоснабжение, канализационная система и система воздушного охлаждения, установлено и запущено современное высокопроизводительное оборудование. В рамках увеличения производственных мощностей были оптимизированы параметры технологических процессов. Специалисты компании произвели корректировки рецептур выпускаемой продукции и подобрали оптимальные упаковочные материалы. Важным этапом стало обучение работников предприятия, направленное на повышение производительности.

Новое производство состоит из участков фаршесоставления, набивки, порционирования и упаковки. Здесь последовательно проходит измельчение мясного сырья, составление фарша по собственным рецептурам, набивка фарша в оболочку, взвешивание и укладка продукции в лоток, а также фасовка готовой продукции в вакуумную упаковку.

Благодаря запуску линии, ассортимент производимой на заводе продукции пополнился целым рядом позиций рубленых полуфабрикатов из индейки «Индилайт», среди которых купаты, колбаски для жарки и колбаски для гриля. Продукция уже представлена в федеральных торговых сетях региона и России. Здесь же планируется начать массовый выпуск миксовой продукции из разных видов мяса под брендом IndiLETO, о запуске которого компания объявила в январе 2022 года. Это линейка рубленых полуфабрикатов разработана по собственным рецептурам, ее отличают уникальные вкусовые сочетания нежного мяса индейки с сочной уткой, с классическим вкусом говядины или насыщенным — баранины. Сырье для новой линейки «Дамате» — собственного производства.

Модернизация линии позволила создать 15 новых рабочих мест.

«Дамате» начала выпуск продукции в Ростовской области в конце 2020 года. На заводе производится широкий ассортимент продукции, включая части тушки индейки, натуральные полуфабрикаты и продукция глубокой переработки.