В Москве открыли новый пешеходный мост через Яузу
В Москве открылся пешеходный мост, связавший Рубцовскую и Семеновскую набережные. Он стал 60-м по счету мостом через реку Яузу.
Новый мост является частью транспортно-пересадочного узла «Электрозаводская». Возведение опор, монтаж пролетного строения и архитектурная отделка моста были выполнены всего за один год.
Данный объект претендует на звание самого комфортного для пешеходов среди всех мостов через Яузу. Изнутри мост полностью защищен от осадков и ветра, а по обеим сторонам от него установлены лифты.
Длина нового дугообразного моста через Яузу составляет 111 метров. Протяженность прохожей части — 84 метра, ширина прохода равна 4 метрам, высота моста составляет 2,6 метра, рассказал гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.
«Мост обеспечит связь станций Арбатско-Покровской, Большой кольцевой линий (БКЛ) метро и платформы Электрозаводская Московской железной дороги с противоположным берегом реки. Тысячи людей, которые живут, работают и учатся в Басманном районе, смогут экономить до 20 минут, добираясь до метро», — добавил он.
Ранее архитекторы подготовили концепции семи новых пешеходных и автомобильных мостов через Москву-реку, которые появятся в разных частях столицы. В частности, четыре из них построят в районе Хорошёво-Мнёвники: автомобильные мосты в сторону Новозаводской улицы и улицы Мясищева, а также пешеходные мосты в сторону парка «Фили» и Островной улицы. Два последних будут приспособлены также и для велосипедистов.
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