Компания из Челябинской области поставила в регионы РФ новую пожарную технику

АЦ 3,0-40 (43253) © prioritetmiass.ru

Челябинский производитель пожарной техники с непрерывным циклом производства, расположенный в г. Миасс, в конце 2021 г. — начале 2022 г. поставил в регионы РФ новую пожарную технику.

25 ноября 2021 г. пресс-служба компании «Приоритет» сообщила, что на службу промышленного предприятия Самарской области поступили автоцистерны пожарные АЦ 3,0-40, изготовленные на шасси КамАЗ-43253 с колесной формулой 4×2, со сдвоенной кабиной салонного типа на 6 человек.

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В начале декабря 2021 года в Хабаровский край компанией была поставлена Автоцистерна пожарная с лестницей АЦЛ 4,0-40-30 (Рабочая высота лестницы 30 метров. Вместимость цистерны для воды 4м3) на базе шасси КАМАЗ 43118 производства «Приоритет».

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В середине декабря 2021 года для обустройства месторождений в Западной Сибири и на полуострове Ямал, объектов Восточной газовой программы «Газпром комплектация» приобрела 10 единиц пожарной техники производства «Приоритет». В поставку вошли Автоцистерны Пожарные АЦ 7,0-40 (43118), АЦ 5,0-40 (43118), АЦ 8,0-40 (4320), АЦ 6,0-70 (4320), АЦ 6,0-40 (43118).

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В конце декабря 2021 года предприятию компании «Лукойл» были поставлены пожарный автомобиль пенного тушения с мачтой АПТ 3,0-50 -18 на базе шасси 53605 с емкостью для воды 3,0 тонны и пенной стрелой с высотой подъема 18 метров, а также пожарная автоцистерна АЦ 3,0-50 (на шасси КамАЗ 43253) с объемом емкости 3,0 м. куб.

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В начале января 2022 года нефтеперерабатывающим предприятиям компании «Роснефть» в Восточной Сибири были поставлены пожарный автомобиль насосно-рукавный АНР 130-2,0 (на шасси КамАЗ 65222) с расходом насосной установки 130 л/с, пожарную автонасосную станцию ПНС-130 (на шасси КамАЗ 43502) с максимальным расходом насосной установки 150 л/с, пожарный рукавный автомобиль АР-3 (КамАЗ 43502), пожарную автоцистерну АЦ 5,0-70 (на шасси КамАЗ 43253) с расходом насосной установки 70 л/с, автомобиль порошковый АП-5000 (на шасси КамАЗ 65115), пожарную автоцистерну АЦ 7,0-70 (на шасси КамАЗ 43118).

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В конце февраля 2022 года Противопожарной Службе Республики Саха была передана первая партия новых пожарных автоцистерн производства компании «Приоритет».

Остальная партия пожарных автоцистерн АЦ 6,0-40 на полноприводном шасси КАМАЗ-43118, АЦ 3,0-50 на шасси КАМАЗ-43502 и автоцистерна пожарная c лестницей АЦЛ 6,0-50-18 на шасси КАМАЗ-43118 будет поставлена в первом квартале 2022 года.

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Также в конце февраля 2022 года в службу пожарной охраны авиапромышленного предприятия Урала была передан специальный автомобиль аэродромный АА 8,0-60 на полноприводном автомобильном шасси КАМАЗ-43118 с колесной формулой 6х6

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В конце марта 2022 года на юг России был поставлен Аэродромный пожарный автомобиль АА 9,0-60 (65222) на шасси КАМАЗ-65222 с колесной формулой 6×6 и дизельным двигателем максимальной мощностью 400 л.с.

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29 марта 2022 года подразделениям областной государственной «Противопожарной службе Челябинской области» были переданы 11 пожарных автомобилей, а именно 4 автоцистерны на шасси «Газ» и 7 автомобилей повышенной проходимости изготовленных на шасси «Урал».