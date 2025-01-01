Российская компания в 2024 г. поставила в регионы РФ новую пожарную технику

Российская компания в 2024 г. поставила в регионы РФ новую пожарную техникуСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Челябинский производитель пожарной техники с непрерывным циклом производства, расположенный в г. Миасс, в 2024 г. поставил в регионы РФ новую пожарную технику.
28 декабря 2024 года пресс-служба компании «Приоритет» сообщила о поставке для МЧС РФ трех новых пожарных автомобилей ПАНРК (пожарный автомобиль насосно-рукавный комплекс), изготовленных на шасси КАМАЗ.
Ранее заводом был освоен выпуск ПАНРК 4,0/1,2-130 на шасси автомобиля Урал 63701-1951 6×6.
28 декабря 2024 года для аэропорта г. Сочи состолась очередная отгрузка Аэродромных автомобилей АМТ — АА 10,0-100, оборудованных средствами тушения и специальным пожарно-техническим вооружением для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в аэропортах специализированными пожарными службами.
28 декабря 2024 года пресс-служба ООО «Приоритет» сообщила о поставке в город Владимир республики Мордовия автоцистерн АЦ 6,0-40, изготовленных на шасси Урал Next-4320.
Для ООО «СПЕЦМАШ» в г. Екатеринбург 28 декабря 2024 года ООО «ПРИОРИТЕТ» отгрузил автоцистерну АЦ 6,0-70 на шасси Урал 4320.
27 декабря 2024 года в г. Грозный Чеченской Республики ООО «ПРИОРИТЕТ» отгрузил пожарную автоцистерну АЦ 6,0-40, на шасси КАМАЗ 43118.
25 ноября 2024 года две новые аэродромные автоцистерны АА 9,0-60, изготовленные на шасси автомобиля КАМАЗ-5222, были отгружены для аэропортов Анапы и Краснодара.
Для космодрома Байконур 21 ноября 2024 года был отгружен новый аэродромный автомобиль АА-8,0-60, изготовленный на шасси КАМАЗ-43118 6×6.
11 ноября 2024 года для круглогодичного горнолыжного Курорта «Манжерок», расположенного в Республике Алтай, была отгружена автоцистерна АЦ 8,0-70, изготовленная на вездеходном полноприводном шасси КАМАЗ 43118.
В конце октября 2024 года МЧС РФ получило первую партию АЦЛ 3,0-40/4-24, изготовленных на шасси автомобиля КАМАЗ 43118. Машины заступили на боевое дежурство в регионах РФ, в том числе ЛНР и ДНР.
В октябре 2024 года состоялась поставка пожарно-спасательных автомобилей АПС 0,5-1 на шасси КАМАЗ-43265, оснащенные КМУ АНТ 7-5-2, для аварийно-спасательной службы Ленинградской области. Машины прибыли в города Тосно и Шлиссельбург.
17 октября 2024 года для для АО «Апатит» в Саратовскую область был отгружена новая модель автомобиля пенного тушения АПТ-7,5-70, изготовленного на шасси КАМАЗ-43118 6×6.
11 октября 2024 года пресс-служба ООО «Приоритет» сообщила о поставке шести автомобилей пенного тушения, в частности АПТ -7,5-70 на шасси Камаз 43118, АЦ-6,0-70 на шасси КАМАЗ-43118, АЦ-4,5-70 на шасси КАМАЗ-43253 для ПАО «СИБУР Холдинг».
30 сентября 2024 года были отгружены две машины для сбора газового конденсата и нефти АКН-10 (4320-72) на шасси Урал-NEXT для ООО «Балтийский Лизинг», расположенном в г. Оренбурге. Машины предназначены для сбора и транспортирования конденсата, нефти, нефтепродуктов и неагрессивных технологических жидкостей с поверхности земли, из приямков и заглубленных емкостей.
20 сентября 2024 года в БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» был поставлен автомобиль АЦ 3,0-40 на базе шасси КАМАЗ 43502, предназначенный как для тушения пожаров в городской среде, так и для использования использоваться как лесопатрульного комплекса с применением самых эффективных методов тушения,, в том числе при движении автомобиля.
17 сентября 2024 года для международного аэропорта имени Н.В. Лемаева — «Бегишево», расположенного в Татарстане, был отгружен аэродромный пожарный спецавтомобиль АА 12,0-70.
10 сентября 2024 года ООО «Приоритет» сообщило об отгрузке в адрес ПАО «Татнефть» в г. Альметьевск (Татарстан) трех автоцистерн АЦ 5,0-40 на базе КАМАЗ 43118.
2 сентября 2024 года пресс-служба ООО «Приоритет» сообщила об отгрузке в августе 2024 года пожарной автоцистерны АЦ 6,0-70, изготовленной на шасси КАМАЗ-43118, в адрес ООО «Черногорской ГРК», расположенной в Красноярском крае.
23 августа 2024 года в адрес Иркутской нефтяной компании (ООО «ИНК») была отгружена автоцистерна с лестницей АЦЛ 3,0-70-24, отгружен пожарный автомобиль комбинированного (порошкового) тушения АКТ-6,0/1000-70/40 на шасси КАМАЗ-43118, а также автомобиль порошкового тушения АПТ-7,0-70 на шасси КАМАЗ-3118.
22 августа 2024 года состоялась поставка АЦ 6,0-40, на шасси Урал 5557 NEXT, для Казённого учреждения пожарной безопасности Вологодской области «Противопожарная служба Вологодской области».
21 августа 2024 года для Афипского Нефтеперерабатывающего Завода (расположен вблизи п. Афипский, Краснодарский край) были отгружены Автоцистерна АЦ 3,0-70, на шасси КАМАЗ-43265 и две Автоцистерны АЦ 6,0-70, на шасси КАМАЗ-43118, имеющие нестандартную окраску.
В августе 2024 года для АО «Невинномысский Азот» (Ставропольский край) состоялась отгрузка пожарного автомобиля АЦ 4,0-50 на шасси КАМАЗ 5325.
15 августа 2024 года для новой пожарной части в районе Чурилово, г. Челябинск состоялась отгрузка пожарного автомобиля первой помощи АПП на базе JAC Т6.
18 июля 2024 года для г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области была поставлена пожарная автолестница АЛ-52 с высотой подъема 52 метра и грузоподъемностью лифта 200 кг, изготовленная на шасси КАМАЗ-6520 6×4.
15 июля 2024 года пресс-служба ООО «Приоритет» сообщила о поставке в июле 2024 года в адрес компании «Газпром» партии пожарных автоцистерн АЦ-6,0-40, изготовленных на шасси КАМАЗ-43118, спроектированных с учетом всех особенностей работы в условиях холодного климата.
1 июля 2024 года в г. Улан-Удэ были поставлены две пожарных автоцистерны АЦ 8,0-40, изготовленные на шасси КАМАЗ-3118
16 мая 2024 года очередная партия автомобилей АЦ-3,0-40 на шасси КАМАЗ-43253 производства ООО «Приоритет» была отправлена для обеспечения пожарной безопасности объектов АО «Автоваз» в г. Тольятти.
В апреле 2024 года для Арктик СПГ-2 была поставлена автоцистерна пожарная с лестницей АЦЛ-3,0-100-24, изготовленная на шасси автомобиля КАМАЗ-43118, которая была специально адаптирована для работы в условиях крайнего севера и арктики, выдерживая температуры от -45 до -60 °C.
В начале 2024 года для Магнитогорского Металлургического Комбината был поставлен пожарный автомобиль АЦ 4,0-40, изготовленный на шасси Урал-43206.
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