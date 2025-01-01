Российская компания в 2024 г. поставила в регионы РФ новую пожарную технику

Челябинский производитель пожарной техники с непрерывным циклом производства, расположенный в г. Миасс, в 2024 г. поставил в регионы РФ новую пожарную технику.

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28 декабря 2024 года пресс-служба компании «Приоритет» сообщила о поставке для МЧС РФ трех новых пожарных автомобилей ПАНРК (пожарный автомобиль насосно-рукавный комплекс), изготовленных на шасси КАМАЗ.

Ранее заводом был освоен выпуск ПАНРК 4,0/1,2-130 на шасси автомобиля Урал 63701-1951 6×6.

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28 декабря 2024 года для аэропорта г. Сочи состолась очередная отгрузка Аэродромных автомобилей АМТ — АА 10,0-100, оборудованных средствами тушения и специальным пожарно-техническим вооружением для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в аэропортах специализированными пожарными службами.

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28 декабря 2024 года пресс-служба ООО «Приоритет» сообщила о поставке в город Владимир республики Мордовия автоцистерн АЦ 6,0-40, изготовленных на шасси Урал Next-4320.

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Для ООО «СПЕЦМАШ» в г. Екатеринбург 28 декабря 2024 года ООО «ПРИОРИТЕТ» отгрузил автоцистерну АЦ 6,0-70 на шасси Урал 4320.

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27 декабря 2024 года в г. Грозный Чеченской Республики ООО «ПРИОРИТЕТ» отгрузил пожарную автоцистерну АЦ 6,0-40, на шасси КАМАЗ 43118.

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25 ноября 2024 года две новые аэродромные автоцистерны АА 9,0-60, изготовленные на шасси автомобиля КАМАЗ-5222, были отгружены для аэропортов Анапы и Краснодара.

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Для космодрома Байконур 21 ноября 2024 года был отгружен новый аэродромный автомобиль АА-8,0-60, изготовленный на шасси КАМАЗ-43118 6×6.

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11 ноября 2024 года для круглогодичного горнолыжного Курорта «Манжерок», расположенного в Республике Алтай, была отгружена автоцистерна АЦ 8,0-70, изготовленная на вездеходном полноприводном шасси КАМАЗ 43118.

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В конце октября 2024 года МЧС РФ получило первую партию АЦЛ 3,0-40/4-24, изготовленных на шасси автомобиля КАМАЗ 43118. Машины заступили на боевое дежурство в регионах РФ, в том числе ЛНР и ДНР.

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В октябре 2024 года состоялась поставка пожарно-спасательных автомобилей АПС 0,5-1 на шасси КАМАЗ-43265, оснащенные КМУ АНТ 7-5-2, для аварийно-спасательной службы Ленинградской области. Машины прибыли в города Тосно и Шлиссельбург.

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17 октября 2024 года для для АО «Апатит» в Саратовскую область был отгружена новая модель автомобиля пенного тушения АПТ-7,5-70, изготовленного на шасси КАМАЗ-43118 6×6.

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11 октября 2024 года пресс-служба ООО «Приоритет» сообщила о поставке шести автомобилей пенного тушения, в частности АПТ -7,5-70 на шасси Камаз 43118, АЦ-6,0-70 на шасси КАМАЗ-43118, АЦ-4,5-70 на шасси КАМАЗ-43253 для ПАО «СИБУР Холдинг».

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30 сентября 2024 года были отгружены две машины для сбора газового конденсата и нефти АКН-10 (4320-72) на шасси Урал-NEXT для ООО «Балтийский Лизинг», расположенном в г. Оренбурге. Машины предназначены для сбора и транспортирования конденсата, нефти, нефтепродуктов и неагрессивных технологических жидкостей с поверхности земли, из приямков и заглубленных емкостей.

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20 сентября 2024 года в БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» был поставлен автомобиль АЦ 3,0-40 на базе шасси КАМАЗ 43502, предназначенный как для тушения пожаров в городской среде, так и для использования использоваться как лесопатрульного комплекса с применением самых эффективных методов тушения,, в том числе при движении автомобиля.

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17 сентября 2024 года для международного аэропорта имени Н.В. Лемаева — «Бегишево», расположенного в Татарстане, был отгружен аэродромный пожарный спецавтомобиль АА 12,0-70.

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10 сентября 2024 года ООО «Приоритет» сообщило об отгрузке в адрес ПАО «Татнефть» в г. Альметьевск (Татарстан) трех автоцистерн АЦ 5,0-40 на базе КАМАЗ 43118.

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2 сентября 2024 года пресс-служба ООО «Приоритет» сообщила об отгрузке в августе 2024 года пожарной автоцистерны АЦ 6,0-70, изготовленной на шасси КАМАЗ-43118, в адрес ООО «Черногорской ГРК», расположенной в Красноярском крае.

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23 августа 2024 года в адрес Иркутской нефтяной компании (ООО «ИНК») была отгружена автоцистерна с лестницей АЦЛ 3,0-70-24, отгружен пожарный автомобиль комбинированного (порошкового) тушения АКТ-6,0/1000-70/40 на шасси КАМАЗ-43118, а также автомобиль порошкового тушения АПТ-7,0-70 на шасси КАМАЗ-3118.

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22 августа 2024 года состоялась поставка АЦ 6,0-40, на шасси Урал 5557 NEXT, для Казённого учреждения пожарной безопасности Вологодской области «Противопожарная служба Вологодской области».

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21 августа 2024 года для Афипского Нефтеперерабатывающего Завода (расположен вблизи п. Афипский, Краснодарский край) были отгружены Автоцистерна АЦ 3,0-70, на шасси КАМАЗ-43265 и две Автоцистерны АЦ 6,0-70, на шасси КАМАЗ-43118, имеющие нестандартную окраску.

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В августе 2024 года для АО «Невинномысский Азот» (Ставропольский край) состоялась отгрузка пожарного автомобиля АЦ 4,0-50 на шасси КАМАЗ 5325.

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15 августа 2024 года для новой пожарной части в районе Чурилово, г. Челябинск состоялась отгрузка пожарного автомобиля первой помощи АПП на базе JAC Т6.

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18 июля 2024 года для г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области была поставлена пожарная автолестница АЛ-52 с высотой подъема 52 метра и грузоподъемностью лифта 200 кг, изготовленная на шасси КАМАЗ-6520 6×4.

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15 июля 2024 года пресс-служба ООО «Приоритет» сообщила о поставке в июле 2024 года в адрес компании «Газпром» партии пожарных автоцистерн АЦ-6,0-40, изготовленных на шасси КАМАЗ-43118, спроектированных с учетом всех особенностей работы в условиях холодного климата.

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1 июля 2024 года в г. Улан-Удэ были поставлены две пожарных автоцистерны АЦ 8,0-40, изготовленные на шасси КАМАЗ-3118

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16 мая 2024 года очередная партия автомобилей АЦ-3,0-40 на шасси КАМАЗ-43253 производства ООО «Приоритет» была отправлена для обеспечения пожарной безопасности объектов АО «Автоваз» в г. Тольятти.

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В апреле 2024 года для Арктик СПГ-2 была поставлена автоцистерна пожарная с лестницей АЦЛ-3,0-100-24, изготовленная на шасси автомобиля КАМАЗ-43118, которая была специально адаптирована для работы в условиях крайнего севера и арктики, выдерживая температуры от -45 до -60 °C.

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В начале 2024 года для Магнитогорского Металлургического Комбината был поставлен пожарный автомобиль АЦ 4,0-40, изготовленный на шасси Урал-43206.

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