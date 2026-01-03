Челябинский производитель пожарной техники с непрерывным циклом производства, расположенный в г. Миасс, в 2025 г. поставил в регионы РФ новую пожарную технику.

29 декабря 2025 года пресс-служба компании «Приоритет» сообщила об отгрузке заказчику двух пожарных автоцистерн АЦ-3,2 -40/4 изготовленных на шасси КАМАЗ и предназначенных для обеспечения пожарной безопасности объектов атомной энергетики.

26 декабря 2025 года компания «Приоритет» сообщила об отгрузке заказчику (не назван) пяти пожарных автоцистерн на шасси Урал-4320 .

4 декабря 2025 года в подразделения Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга были отправлены две малогабаритные автоцистерны модели АЦ 2,0-40/4 и одна автоцистерна АЦ 3,0-40/4 на базе шасси JAC, предназначенные для работы в условиях стесненной городской застройки.

1 декабря 2025 года компания «Приоритет» завершила поставку двух единиц специализированной пожарно-спасательной техники для нужд Федеральной службы охраны Российской Федерации, которые предназначены для обеспечения пожарной безопасности на объектах, подведомственных ФСО России, а именно автомобиля пожарно-спасательного АПС-0,5 на шасси КамАЗ-43265 и автоцистерны АЦ 1,6-40/4 на базе шасси ГАЗ.

18 ноября 2025 года для Кольской атомной электростанции поставлена пожарная автоцистерна АЦ 4,0-40/4 на шасси АМТ, предназначенная для тушения возгораний на территории АЭС, включая технические помещения, инженерные системы и зоны с высокой пожарной нагрузкой.

14 ноября 2025 года пресс-служба компании «Приоритет» сообщила об успешной отгрузке новой пожарной автоцистерны АЦ 6,0-50 на базе шасси полноприводного Урал NEXT для Областного казенного учреждения «Управление государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области».

13 ноября 2025 года состоялась отгрузка аэродромного пожарного автомобиля АА-10,0-100 производства ООО «ПРИОРИТЕТ» на шасси АМТ NV для аэропорта Сочи. Автомобиль заступил на аэродроме на боевое дежурство.

3 сентября 2025 года для Южноуральской ГРЭС автоцистерна пожарная АЦ 3,0-50 на шасси Урал 5557 Next, предназначенная для доставки личного состава к месту вызова, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ с помощью вывозимых на ней огнетушащих веществ, пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного инструмента и оборудования, а также для подачи к месту пожара огнетушащих веществ из собственной цистерны или от источников водоснабжения.

1 сентября 2025 года на Амурский газохимический комплекс были отгружены автоцистерна АЦ 5,0-100 на шасси Камаз 43118 и автомобиль пенного тушения АПТ 6,0-100 на шасси Камаз 43118, оборудованные цистернами для огнетушащего вещества, емкостями 5,0 и 6,0 кубических метров соответственно.

26 августа 2025 года подразделениям МЧС России по Челябинской области были переданы шесть новых пожарных автоцистерн производства ООО «Приоритет», с улучшенными тактико-техническими характеристиками, а именно три автоцистерны АЦ-5,0-50 на шасси АМТ, две автоцистерны АЦ 4,0-40/4 с комбинированным насосом также на шасси АМТ и самый малогабаритный пожарный автомобиль АЦ 3,0-40/4 на шасси JAC.

8 июля 2025 года пресс-служба компании «Приоритет» сообщила об очередной отгрузке для ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» трех пожарных автоцистерн АЦ 6,0-100 на шасси КАМАЗ 65222 (6×6), изготовленных в Северном исполнении. Новые автомобили начали свою службу по охране газовых месторождений.

20 июня 2025 года в адрес АО «Тарынской золоторудной компании» отгружена автоцистерна АЦ 8,0-50, на шасси Камаз 65222 (6×6), предназначенная для работы в сложных климатических условиях Республики Саха (Якутии) .