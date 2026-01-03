Челябинский производитель пожарной техники с непрерывным циклом производства, расположенный в г. Миасс, в 2025 г. поставил в регионы РФ новую пожарную технику.

10 апреля 2025 пресс-служба компании «Приоритет» сообщила о передаче Министерству общественной безопасности Свердловской области восьми новых пожарных автоцистерн АЦ 6,0-40 изготовленных на шасси Урал 5557 Next, которые поступили в пожарные части Екатеринбурга и Свердловской области.

11 июня 2025 года для Аэропорта г. Уфы состоялась отгрузка новой Аэродромной пожарной цистерны АА 10,0-70 на шасси Камаз 65222, который заступил на боевое дежурство.

В начале мая 2025 года состоялась отгрузка для Шатурской ГРЭС новой автоцистерны АЦ 4,5-40 на шасси Камаз 43253. Новые пожарные машины заступили на боевое дежурство.

Также в начале мая 2025 года для противопожарной службы Самарской области состоялась отгрузка трех пожарных автоцистерн АЦ 6,0-40 на шасси Камаз 43118, которые заступили на боевое дежурство в Самарской области.

В конце апреля 2025 года для Башкирской содовой компании состоялась отгрузка пожарной автоцистерны АЦ 3,0-70 (43502) на шасси КАМАЗ 43502, которая заступила на боевое дежурство в городе Стерлитамак.

21 апреля 2025 года пресс-служба компании «Приоритет» сообщила об отгрузкедля Афипского нефтеперерабатывающего завода двух автомобилей пенного тушения АПТ 7,0-70 и АПТ 6,0-70 на шасси КАМАЗ 43118. Новые машины заступили на боевую вахту в Краснодарском крае.

В середине марта 2025 года для ООО «Золото Дельманчик» (Забайкальский край) состоялась отгрузка автоцистерны АЦ 6,0-40 на шасси Камаз 43118.

В первой половине марта 2025 года для аэропорта Левашово в г. Санкт-Петербург была отгружена аэродромная автоцистерна АА 9,0-60, изготовленная на шасси КАМАЗ 65222

В начале марта 2025 года для одной из крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний мираАО «ЕВРАЗ НТМК» состоялась отгрузка новой пожарной автоцистерны АЦ 5,0-40, изготовленной на шасси КАМАЗ 43118.

Во второй половине февраля 2025 года состоялась отгрузка двух автоцистерн АЦ 6,0-70, с цельнометаллическими кабинами боевого расчета на шасси Урал 4320. Обе машины отправились нести вахту на месторождения ПАО «Газпром нефть» в Иркутскую область.