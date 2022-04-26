Техника, созданная для клиента. Битумовозы BONUM в особой комплектации.
Завод BONUM создает технику для клиентов.Что это значит?
Как это ни странно, многие производители создают технику, не прислушиваясь к мнению и пожеланиям тех, кто будет ее эксплуатировать. БОНУМ выбирает другой путь.Завод всегда опирается на мнение клиентов — именно благодаря этому подходу бонумы получаются эргономичными, удобными и эффективные.
во всей красе © Фото из открытых источников
Давайте рассмотрим полуприцеп битумовоз разработанный по заказу ТК СТК — один из примеров клиентоориентированности завода. В его создании принимал активное участие сам клиент. Он описал свои требования к технике и ее функционалу. Посмотрим, что получилось. Битумовоз BONUM 32м³ с осевой формулой 3+1.
Вынесенная ось
Равномерная нагрузка по всей сцепке. Перевозят до 28 тонн битума/нефти в рамках весового контроля
Багажник или Сливной шкаф
Так называемый «багажник», или по аналогии с бензовозами — сливной шкаф. В нем установлены магистрали для пароподогрева, осветительное оборудование и сам сливной кран. Такое размещение облегчает оператору работы по сливу груза и позволяет держать в чистоте дополнительное оборудование и сливной кран.
заглянем внутрь © Фото из открытых источников
Два пенала для сливных рукавов.Сами пеналы оборудованы системой слива для скапливающихся из пеналов остатков груза;
Фонари дополнительного освещения в задней части бочкиБезопасность — важнее всего
Дополнительный инструментальный ящик между 1-й и 2-й осью
Инструменты не бывают лишними. Хорошо иметь под рукой все необходимое. В автопарке клиента уже более 25 единиц техники BONUM, которая выполняет доставку грузов по всей России. Мы уверены, что с техникой БОНУМ развитие компании будет проходить еще активнее.
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