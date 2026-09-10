«Лукойл» вернул в разработку арктическую нефть спустя десятилетия

«Лукойл» завершил первый этап инвестиционного проекта по освоению Командиршорской группы месторождений в Ненецком автономном округе. Компания построила установку подготовки нефти «Командиршор» мощностью более 800 тыс. тонн в год, ее ввод позволил приступить к промышленной эксплуатации месторождений.

В системе подготовки попутного нефтяного газа с высоким содержанием сероводорода применяются технологии, разработанные и запатентованные в России, сообщила компания.

Ввод УПН «Командиршор» мощностью более 800 тыс. тонн в год формирует не только добычную площадку для уже разведанной базы, но и инфраструктурный центр для освоения ближайших залежей.

Нефть Командиршорской группы была открыта почти 70 лет назад — в 1956 году. С 1974 по 1990 год здесь велось поисковое бурение, установлена промышленная нефтеносность, но затем работы свернули. К разработке вернулись уже в начале двухтысячных под эгидой «Лукойла».

Группа расположена за полярным кругом и включает Северо-Командиршорское, Западно-Командиршорское и Командиршорское месторождения, а также Северо-Мишваньский и Симбейский лицензионные участки. Нефть здесь легкая и безводная, но с высоким газовым фактором и значительным содержанием сероводорода, что требует специальной подготовки и дополнительных защитных мер для персонала.

Запуск Командиршорской группы важен для отрасли как пример вовлечения в промышленную разработку сравнительно небольших, но технологически сложных арктических запасов за счёт создания опорной инфраструктуры.

По открытым данным, запасы трех участков — Северо-Командиршорского, Западно-Командиршорского и Командиршорского — по категории С1 составляют 4,422 млн тонн нефти: 1,033 млн, 2,113 млн и 1,276 млн тонн соответственно. Ранее «Лукойл» оценивал начальные извлекаемые запасы трёх месторождений группы в 11 млн тонн; расхождение объясняется тем, что это разные показатели и периоды оценки: начальные извлекаемые ресурсы группы не равны текущим учтённым запасам категории С1 по лицензионным участкам.