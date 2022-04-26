Добавить статью
Лого Сделано у нас
Производство

Болты в России есть! Производство крепежа «Параллель» в Орловской области

 © ogtrk.ru

На орловском предприятии «Параллель» производство крепежа доверяют роботу — он заменяет четырех специалистов. На прочность крепеж испытывают в собственной лаборатории.Норма прочности — выдержать 20 тонн. Лишь после проверки партию готовят к отгрузке.

Видео по ссылке

Производительность повышают не только за счет техники. В прошлом году «Параллель» стала участником национально проекта «Производительность труда». Программа рассчитана на три года.

На предприятии подвели первые итоги участия в нацпроекте. Как отметил директор компании «Параллель» Андрей Куров, на сегодняшний день удалось по-другому взглянуть на все процессы производства, увеличить производительность труда на некоторых участках до 40%, вырос и уровень культуры производства.

Благодаря технологиям бережливого производства удалось без дополнительных вложений в два раза нарастить объемы выпуска продукции на пилотном образце.В этом году еще шесть региональных предприятий станут участниками программы.

Олег Гараев, руководитель проекта Федерального центра компетенцией по реализации адресной поддержки в Орловской области: «Первые шесть месяцев осуществляется при поддержке руководителя проектов федерального центра либо регионального центра компетенцией, а следующие два с половиной года предприятие реализует это уже самостоятельно — для этого мы как раз и готовим тренеров».Сотрудники, которые прошли обучение, свои теоретические знания реализовали на практике. Пилотный поток — сокращение затрат на штамповке — доказал эффективность.

Максим Петров, руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области: «На сегодняшний день практически вся квота на 22-й год выбрана, есть места на 23 год. Если предприятие думают, что они хотят этого, надо поторопиться, прийти в наш региональный центр компетенцией и оформить заявку на участие в проекте».Цель национального проекта — изменить мышление руководителей и сотрудников, чтобы вывести производство на новый уровень.
Источник: https://ogtrk.ru/natsionalnye-proekty-2019-2024/94012.html

производство, крепеж, высокопрочный крепеж
  • Нет аватара Гражданин
    26.04.2216:21:53

    оно секретное, это предприятие? Настолько секретное, что даже называть нельзя?

    #1250094
  • alex4spb alex4spb
    26.04.2216:34:09

    из статьи мы узнали, что в Орловской области есть чиновники Олег Гараев и Максим Петров.

    #1250095
  • Нет аватара Гражданин
    26.04.2219:21:06

    в общем, вопреки совершенно неинформативному сообщению, контора интересная и реально достойна упоминания на СделаноУНас.

    Называется контора ООО «Параллель», зарегистрирована в 2002 году, официальная численность 54 человека, ОГРН: 1025700768851, официальный доход в 2020 составил 250млн. и ещё дебиторка 115 млн.

    Т.е. они реально работают и производят крепёж    

    Сайт bolt57. ru

    Отредактировано: Гражданин~19:21 26.04.22
    #1250104
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,