В ЕАО открыли первый в России трансграничный железнодорожный мост в Китай

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Первый в России трансграничный железнодорожный мост через реку Амур в Китай Нижнеленинское — Тунцзян открылся в Еврейской автономной области (ЕАО).

Длина моста составляет более 2,2 километра, 309 метров из них приходится на российскую сторону. Протяженность подхода от станции Ленинск-2 до моста — 4,96 километра. Мост однопутный с совмещенной колеей российского и китайского стандартов. Проект реализовался Российским фондом прямых инвестиций через Российско-китайский фонд (CIC) (доля в проектной компании — 56,25%), АО «РЖД» (25%) и ВЭБ.ДВ (18,75%). Стоимость составила порядка 10 миллиардов рублей. Во время строительства моста пришлось пересматривать проект из-за возникших трудностей (углублялось русло реки с российской стороны).

Благодаря строительству моста путь продукции дальневосточных предприятий до потребителей в КНР и Юго-Восточной Азии сократится на 1763 км. Будет ликвидирована сезонность в работе существующих речных погранпереходов, что приведет к росту конкурентоспособности дальневосточной промышленности на рынках АТР.

Также будет создана транспортная инфраструктура, обеспечивающая выход Транссибирской магистрали по существующей железнодорожной ветке «Биробиджан — Ленинск» через железнодорожный переход «Нижнеленинское-Тунцзян» на государственную железную дорогу Китая.

Планируется, что на первом этапе грузооборот через мост составит 5,2 млн тонн в год, далее, после реконструкции железнодорожного участка Биробиджан — Ленинск, грузооборот возрастет до 20 млн тонн в год.

https://eaomedia.ru/news/1278006/?27042022