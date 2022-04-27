Компания «СиСорт» начала выпуск лифтовых складов, замещающих импортные

Алтайская компания «СиСорт» — российский лидер по продажам собственных фотосепараторов — развивает новое направление. Предприятие в рамках импортозамещения начинает серийное производство лифтовых складов Cuber. Это устройство, которое позволяет сократить площадь склада на производстве на 90%, скорость выдачи деталей — в полтора-два раза — и даже предотвратить хищения. Разработанный компанией «СиСорт» лифтовой склад прошёл опытную эксплуатацию на заводе АНИТИМ и получил сертификаты для продажи в РФ и странах Таможенного Союза. Такое же оборудование недавно изготовлено для одного из рубцовских заводов.

© csort.ru

"Лифтовые склады мы впервые увидели за границей, поняли, что это очень удобная вещь, а у нас в России их никто не выпускал. Разработку этого оборудования мы начали в 2018 году, в 2020 году поставили первую машину на завод АНИТИМ, где Cuber (такое название мы дали нашему лифтовому складу) дорабатывали, учитывая пожелания заказчика. Все недочёты устранены, второй склад мы изготовили для одного из рубцовских заводов. И сейчас начинаем серийное производство этого оборудования", — рассказывает руководитель проекта компании «СиСорт» Сергей Кунгуров.

© csort.ru

Лифтовой склад — это огромное многоэтажное хранилище, площадь основания — всего 8 квадратных метров, высота — от 4 до 10 метров. В нем на полках размещаются все необходимые детали, комплектующие. С помощью специальной программы (возможно подключение к 1С) кладовщик «вызывает» нужную полку, которая спускается вниз и привозит необходимые детали. Такое оборудование позволяет сократить площадь склада со 100 до 10 метров (сам лифтовой склад и технологические проходы). Кладовщику не нужно ходить по помещению, искать нужные детали, брать стремянку и подниматься на высокие полки. Все необходимое само приезжает к нему.

«Мы приобрели первый лифтовой склад компании „СиСорт“ в опытную поднадзорную эксплуатацию и очень довольны результатом, — рассказывает генеральный директор завода АНИТИМ Роман Пфаф, — это очень удобное оборудование для экономии производственных площадей. У оператора всегда есть точная информация о том, что, в каком количестве, какой номенклатуры находится на хранении. Также важно, что устройство закрывается, и доступ к полкам есть только у оператора, кладовщика или мастера. Время поиска нужной детали у нас сократилось минимум в полтора раза».

На заводе АНИТИМ разработка «СиСорт» позволила сократить площадь склада с 70 до 10 метров, и это ещё не предел. Сейчас на предприятии пятиметровый лифтовый склад, а его можно нарастить в высоту.

«Кладовщик-комплектовщик быстро освоил новинку, — отмечает Роман Пфаф, — управление лифтовым складом простое, под силу любому пользователю ПК. Сейчас мы хотим приобрести еще один склад от компании «СиСорт».

Оборудование уже прошло сертификацию для продаж внутри России и на территории государств Таможенного Союза. В первую очередь Cuber предложат российским компаниям. По данным «СиСорт», в стране только ещё одно предприятие занимается выпуском такого оборудования.

«Мы представляли опытный образец на выставке «Иннопром» на стенде Алтайского края. Интерес к такому оборудованию высок, — отмечает Кунгуров, — лифтовые склады актуальны для машиностроителей, у которых есть сборочное производство, для тех, кто занимается мебельной фурнитурой. Фармацевтические компании также проявляли интерес к нашим разработкам».

При изготовлении склада «СиСорт» подстраивается под заказчика: учитывается высота и площадь помещения, а также что и какого размера будет храниться на полках.

По словам коммерческого директора «СиСорт» Виталия Савинкова, развитию нового направления способствовало то, что предприятие входит в Алтайский кластер аграрного машиностроения, как и АНИТИМ. В кластере сложились хорошие условия для сотрудничества и тестирования новых разработок.

Важно, что предприятию АНИТИМ компенсировали часть затрат на приобретение лифтового склада. Это произошло в рамках постановления правительства Алтайского края от 28.07.2020 № 324 «Об утверждении порядка субсидирования части затрат, связанных с приобретением субъектами малого и среднего предпринимательства оборудования в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края на 2020-2024 годы». В рамках этой программы возможен возврат до 50% стоимости купленного оборудования.

Инновационная компания «СиСорт» занимается разработкой и производством высокотехнологичного оборудования для сортировки сыпучих продуктов. Российский лидер по объемам продаж собственных фотосепараторов, входит в ассоциацию «Росспецмаш» и Алтайский кластер аграрного машиностроения.