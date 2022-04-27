Здесь и сейчас: импортозамещение в сфере роботизации

Ситуация на рынке роботизации тревожная, говорят эксперты. Производители зарубежных роботов-манипуляторов закрывают российские представительства. Нарушаются цепочки поставок как самих роботов, так и комплектующих для их ремонта и ТО.

В этих условиях бизнесу придется отложить планы по роботизации, либо сосредоточиться на российских аналогах. Однако, как говорят игроки пермского рынка, импортозамещение в области промышленных роботов уже свершилось.

«Роботы из Перми» — в первую очередь вспоминаются сервисные помощники. Теперь, похоже, улыбчивым андройдам придется потесниться. Впрочем, это касается скорее внимания СМИ, чем заказчиков, так как рыночные ниши, в которых работают пермские разработчики роботов, абсолютно разные.

Так, пермская компания ROBOTECH, созданная совсем недавно (в конце 2019 года) за два года работы разработала линейку многофункциональных промышленных роботов манипуляторов, способных конкурировать с мировыми аналогами.

Промышленные роботы Robotech © perm.plus.rbc.ru

Линейка промышленных 4-х и 6-ти осевых промышленных роботов прошла опытно-промышленные испытания и успешно эксплуатируется на производственных площадках. Промышленные роботы ROBOTECH готовы заменить зарубежные аналоги для выполнения задач с объектами разного веса и размера в легкой и пищевой промышленности, в машиностроении, литейных, лакокрасочных цехах, участвовать в процессах сварки, ковки, сборки, штамповки и т. д.

«Наша цель — создание доступных роботов с высокими характеристиками. Мы делаем их простыми в управлении, надежными и неприхотливыми в эксплуатации. Как „Калашников“. Важно, что это не отверточная сборка из зарубежных комплектующих. 90% комплектующих для нашего оборудования- либо собственного производства, либо российских поставщиков. Мы ориентируемся на комплексное решение вопроса автоматизации производственных процессов: проектирование, производство, интеграция роботов на заводах», — говорит директор ROBOTECH Денис Сатдинов.

Промышленные роботы Robotech © perm.plus.rbc.ru

В Пермском крае промышленные роботы давно зарекомендовали себя, как надежные «помощники-трудяги». Роботы уже используются на «Новомет-Пермь», КРМЗ, Henkel, Nestle, ОДК «Пермские моторы».

«На нашем предприятии на сегодняшний день роботизировано несколько участков в литейном производстве. Мы оценили эффект от внедрения роботов в производственный процесс и планируем расширение парка роботов. Интеграция роботов зарубежного производства была финансово сложная задача, а порой и вовсе нереализуемая из-за отказа работать на российском рынке. Появление на российском рынке отечественных производителей большой плюс для российских производственников, роботизированные решения стали доступнее», -сообщил директор по производству АО «Новомет-Пермь» Евгений Дядюн.

Роботизированные ячейки на участке формовка в АО "Новомет-Пермь" © perm.plus.rbc.ru

Эксперты отмечают, что закрепиться на рынке получится у тех, кто нацелен на комплексное решение вопроса: проектирование, производство, интеграцию роботов и иных автоматизированных решений на заводах. В текущих условиях в первую очередь спросом будут пользоваться заказы, связанные с теми отраслями и проблемами, которые смогут в моменте сместить международные компании. Ориентироваться в заказах придётся на скорость принятия решения.

В условиях санкций компания ROBOTECH начала производство и другого автоматизированного промышленного оборудования. Успешно прошел промышленные испытания на крупном машиностроительном предприятии «Урал» сварочный позиционер для сварки кузовов. Перемещение и вращение изделия происходит автоматически по заданной программе. На стадии опытной эксплуатации находится автоматизированный склад для хранения металла, изготовленный под заказ одного из крупнейших российских производителей сельскохозяйственной техники. Автоматизированный склад позволяет сэкономить складские площади, обеспечивает возможность оперативного поиска необходимого материала.

«У нас есть ряд возможностей и решений внутри страны. Вопреки убеждениям о непревзойдённом качестве зарубежной продукции, российские разработки ничуть не уступают импортным технологиям. В настоящее время пермские производители промышленного оборудования, в т. ч. и роботов рассматриваются на АО «АЗ «Урал» наравне с импортными брендами. Пермяки научились делать его доступным и простым в использовании. Недорогой сервис и интуитивное для работы ПО позволяет предприятиям решать многие вопросы самостоятельно и оперативно», — рассказала начальник сварочного производства АО «Автомобильный завод «Урал» Нина Пургина.

Сварочный позиционер Robotech © perm.plus.rbc.ru

Что из себя представляет «новая реальность» в деталях никто не понимает. И «вихрь неопределённости» продлится, в лучшем случае, до конца года, считают игроки рынка, а тем временем пермские производители будут стремиться создавать качественный продукт под потребности промышленных предприятий и минимизировать зависимость от внешних рынков

Видео-обзор промышленных роботов Robotech https://rutube....0b70b0aa2e74d9/