Автоматизация производства в России набирает обороты. Роботизация приходит на заводы, где ещё недавно всё держалось на ручном труде — паллетирование, погрузка, укладка мешков с сухими строительными смесями. И здесь встаёт ключевой вопрос: как сделать автоматизацию не просто «техникой для галочки», а реально работающим инструментом, который окупается и не создаёт головной боли?

Компания «АБУКО» — российский производитель роботизированных захватных устройств, МТК, резидент Сколково — показывает на своём примере, как выглядит правильный подход. Вместо того чтобы продать оборудование и забыть, инженеры компании работают с производствами, слушают технологов, анализируют эксплуатацию в реальных условиях и постоянно совершенствуют свои продукты.

Свежий пример — доработка клещевого захвата для укладки мешков сухих строительных смесей на заводе в Ульяновской области. Исходное решение уже работало, но команда «АБУКО» увидела, как можно сделать его ещё лучше:

Переналадка за секунды — без ключей и остановок: вместо ручных упоров — система ШВП с барашковым механизмом. Переход между мешками разных размеров занимает считанные секунды. Никаких ключей, никаких остановок. Меньше простоев — больше продукции.

Идеальная укладка — даже если подача «гуляет»: прижимные планки и боковые пластины автоматически центрируют мешок, даже когда рольганг подал его с отклонением. Поддон получается ровным, товар не повреждается при транспортировке. Никаких претензий от логистов и клиентов.

Безопасность робота — опция, которая спасает бюджет. Две полезные «плюшки»:Защита от ударов — при случайном столкновении система мгновенно тормозит, предотвращая поломку манипулятора и захвата. Кабельный лоток — провода и пневмомагистрали аккуратно уложены, без перегибов и перетираний. Коммуникации служат дольше, а вы — без внеплановых простоев.

Один захват — под любого робота: универсальный фланец — ставим на Kawasaki, FANUC, KUKA, ABB и любые другие марки. Не нужно заказывать отдельную версию — адаптируем под вашего «железного помощника».

Две задачи за цену одной: предусмотрена установка дополнительных схватов для пустых поддонов. Одно устройство заменяет два — экономия на покупке, монтаже и месте в цехе.

Российское — значит надёжное: все комплектующие — отечественные. Быстрая поставка запчастей, никаких санкций, курсовых скачков и сюрпризов с логистикой. Вы не останетесь без поддержки.

Кому это действительно нужно? Тем, кто устал от простоев при переналадке, брака из-за кривых поддонов и внезапных поломок импортных аналогов. Мы не продаём «коробку» — мы внедряем решение, которое работает именно у вас. С выездом инженера, подбором опций и пусконаладкой.