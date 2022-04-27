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Калининградский велозавод запустил собственное производство комплектующих

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/Eo75KkWljAc

Калининград, Велобалт, импортозамещение
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