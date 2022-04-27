На АО «Пигмент» запустили новую линию производства акриловых эмульсий по плану импортозамещения
Новую линию производства акриловых эмульсий, необходимых для изготовления белой офисной бумаги, запустили на тамбовском предприятии «Пигмент».
Новая линия позволит увеличить мощность производства и довести его до сорока тысяч акриловых дисперсий в год. Этот объём обеспечит 100% импортозамещение сырья для целлюлозно-бумажных комбинатов России, где будет использован при производстве бумаги.
Чтобы добиться этих результатов, на «Пигменте» прошло масштабное техническое перевооружение производства акриловых эмульсий. Это позволило не только увеличить выпуск стирол-акриловых эмульсий, но и улучшить их качество и обеспечить стабильность основных показателей за счёт использования новой технологии производства. Инвестиции в перевооружение производства составили более одного миллиарда рублей.
Проект третьей линии производства был создан в 2020 году. Уже в первом квартале 2021 года было запущено оборудование. Здесь идёт приготовление сырья и самой дисперсии, далее продукт разливают в кубы, тару покупателя или же в авто- и железнодорожные цистерны и доставляют по месту требования.
АО «Пигмент» является одним из ведущих химических предприятий России и лидером промышленного производства в Тамбовской области. Объём промышленного производства по итогам 2021 года составил более 13 миллиардов рублей, а экспорт — 29% от общего объёма продаж. Предприятие является единственным производителем в России и СНГ органических пигментов, красителей, оптических отбеливателей и сульфаминовой кислоты.
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