На АО «Пигмент» запустили новую линию производства акриловых эмульсий по плану импортозамещения

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Новую линию производства акриловых эмульсий, необходимых для изготовления белой офисной бумаги, запустили на тамбовском предприятии «Пигмент».

Новая линия позволит увеличить мощность производства и довести его до сорока тысяч акриловых дисперсий в год. Этот объём обеспечит 100% импортозамещение сырья для целлюлозно-бумажных комбинатов России, где будет использован при производстве бумаги.

Чтобы добиться этих результатов, на «Пигменте» прошло масштабное техническое перевооружение производства акриловых эмульсий. Это позволило не только увеличить выпуск стирол-акриловых эмульсий, но и улучшить их качество и обеспечить стабильность основных показателей за счёт использования новой технологии производства. Инвестиции в перевооружение производства составили более одного миллиарда рублей.

Проект третьей линии производства был создан в 2020 году. Уже в первом квартале 2021 года было запущено оборудование. Здесь идёт приготовление сырья и самой дисперсии, далее продукт разливают в кубы, тару покупателя или же в авто- и железнодорожные цистерны и доставляют по месту требования.

АО «Пигмент» является одним из ведущих химических предприятий России и лидером промышленного производства в Тамбовской области. Объём промышленного производства по итогам 2021 года составил более 13 миллиардов рублей, а экспорт — 29% от общего объёма продаж. Предприятие является единственным производителем в России и СНГ органических пигментов, красителей, оптических отбеливателей и сульфаминовой кислоты.