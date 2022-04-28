Нижегородские кораблестроители спустили на воду два новых судна.

© vk.com

27.04.2022 Городецкое ПАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» («ССК») и ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева спустили на воду гражданские суда, которые будут использоваться в Северодвинском и Волжском речных бассейнах.По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, наш регион успешно участвует в обновлении речного флота России."В стране уже несколько лет реализуется ряд государственных программ по развитию речной инфраструктуры и водных путей сообщения. Они предполагают улучшение развитие туризма и рост пассажирского транзита без ущерба для экологии. Нижегородские судостроительные компании — такие, как «Красное Сормово», «Окская судоверфь», ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева и «Судоремонтно-судостроительной корпорация» (ССК) имеют богатый опыт и производят высококачественные суда для такого рода задач. Так, на днях ССК спустила универсальный землесос для дноуглубительных работ на Северной Двине, а ЦКБ — уже 15‑й по счету «Валдай 45Р», — рассказал Андрей Саносян.Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что потребность в различных гражданских судах растет, так как в стране реализуется комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года."Так, Государственная транспортная лизинговая компания заключила с ЦКБ по СПК имени Алексеева контракт на постройку четырёх судов «Валдай 45Р» для компании «Петротранс», которые будут курсировать в Волжском бассейне. А «Речводпуть» заказало у «ССК» четыре землесоса, которые будут готовы до конца этого года. Эти суда будут использоваться для углубления и расчистки рек в нескольких регионах России в рамках федерального проекта «Внутренние водные пути», — рассказал Максим Черкасов.По словам генерального директора ПАО «ССК» Дмитрия Савина, суда компании успешно эксплуатируются в Архангельской, Московской, Новосибирской, Хабаровской и Омской областях."В прошлом году мы завершили строительство двух полутяжелых железобетонных причалов для Минобороны РФ, а также сдали первый землесос. В этом году мы продолжаем строить суда дноуглубительного флота по заказу ФКУ «Речводпуть», всего планируем построить четыре универсальных земснаряда", — рассказал Дмитрий Савин.Генеральный директор АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» Сергей Итальянцев отметил, что суда проекта «Валдай 45Р» успешно справляются с поставленными задачами по перевозке пассажиров."В нашем регионе активно развиваются как пассажирские, так и туристические маршруты с использованием «Валдаев». Регион закупил четыре судна на подводных крыльях для использования как на внутригородских, так и на областных маршрутах. «Валдаи» возят пассажиров к Шуховской башне, в Городец и Макарьево", — уточнил Сергей Итальянцев.Несамоходный землесос проекта 4395 — судно со сменным комплектом разрыхлительных устройств (гидравлическим и фрезерным). Оно предназначено для разработки шаландно-рефулерным способом песчаных, илистых и песчано-гравийных грунтов, дноуглубления на акваториях и судоходных путях, намыва дамб, с возможностью выдачи грунта в шаланды, а также по плавучему пульпопроводу длиной до 500 метров и береговому пульпопроводу длиной до 100 метров.СПК «Валдай 45Р» — судно на подводных крыльях. Первое судно серии было спущено на воду в 2017 году, а построено в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013−2030 годы» (подпрограмма «Развитие судостроительной науки», подпрограмма «Развитие судостроительной науки»).Назначение СПК «Валдай 45Р» — перевозка пассажиров на реках в светлое время суток в комфортабельном салоне, оборудованном удобными креслами, современными системами кондиционирования, вместительными багажными полками для каждого пассажира.