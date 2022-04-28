В Калининградской области началось производство инновационных нагревательных тканей

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Уникальная технология применяется на заводе «Ампертекс», построенном в индустриальном парке «Храброво» под Калининградом.

Официальный старт нового высокотехнологичного производства был дан в среду, 27 апреля. В новое производство уже инвестировано почти полмиллиарда рублей. На предприятии занято более двадцати сотрудников, а в перспективе их число возрастёт до полусотни большей частью высококвалифицированных специалистов.

На предприятии внедрён полный цикл производства нагревательной электропроводящей нити и материалов на её основе. Продукция с такими нитями, например, кровля на зданиях, одежда, обогревательные трубы, корпуса машин или оборудования, способна нагреваться до 40 и 80 градусов. Сетки и ткани «Ампертекс» можно интегрировать практически в любой материал, задавая ему необходимый температурный режим.

К моменту официального открытия предприятия его продукция успешно прошла тестирование на одной из остановок общественного транспорта в Зеленоградске, предотвращая появление на ней наледи в зимний период. Также материалы с нагревательными нитями Amperetex использовались в строительстве цифровой инклюзивной теплицы в «Школе Будущего» в поселке Большое Исаково. В результате на этом экспериментальном объекте постоянно поддерживается необходимый температурный режим, экономится электроэнергия.

Компания пользуется льготами калининградской Особой экономической зоны, активно сотрудничает с региональным центром «Мой бизнес» и Корпорацией развития Калининградской области — управляющей компанией индустриального парка «Храброво».

"Все институты развития Калининградской области работают с нами открыто и эффективно. Они помогли нам очень быстро построиться и наладить производство. Считаем их частью нашей общей команды", — поблагодарил регион за поддержку генеральный директор предприятия Павел Погребняков, калининградский предприниматель, выпускник Московской бизнес-школы «Сколково», соучредитель компании «Ампертекс».

"Ампертекс" стал вторым предприятием, которое ввело в эксплуатацию производство в индустриальном парке «Храброво». Инфраструктура этой площадки была построена с привлечением бюджетных средств в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Это позволило предложить инвесторам выгодные условия для размещения их будущих предприятий: удобную логистику, низкие арендные ставки с возможностью дальнейшего выкупа земельного участка, надёжные коммунальные сети, достаточный объем газовых и энергомощностей.

«Сейчас резидентами индустриального парка „Храброво“ являются более двадцати компаний, и половина из них находятся в стадии активной реализации своих инвестпроектов, — рассказал директор Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачёв. — Первым на этой площадке в ноябре прошлого года заработал завод по производству пищевых добавок „Феникс ингредиентс“. Сегодня официально начался выпуск на заводе „Ампертекс“. В течение года ожидаем запуск в эксплуатацию ещё трёх-четырех предприятий».