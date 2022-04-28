В Забайкальском крае запустили производство железобетонных изделий по новой для региона технологии
Специализированный застройщик «Мир» запустил новую линию непрерывного безопалубочного формования железобетонных изделий. Организация нового производства стала возможной благодаря льготному займу от Фонда развития промышленности в размере 95 млн рублей по программе «Проекты развития». Средства были направлены на приобретение технологической линии и вспомогательного оборудования.
Новая линия позволяет выпускать уже готовые к сборке в каркас строительные изделия, которые применяются в высотном и малоэтажном домостроении. Это поможет застройщикам быстрее, экономичнее и практически круглогодично возводить здания, что особенно важно в регионе с коротким строительным сезоном.
Универсальная линия позволяет производить более 30 наименований изделий: сваи, балки, колонны, перемычки, ригели, перегородочные панели, но, прежде всего, пустотные плиты. Все изделия получаются идеальной геометрии и высокого качества. Мощность линии составляет 25 тысяч кубометров железобетона или 14 тысяч плит в год.
«Благодаря займу Фонда развития промышленности мы приобрели современную технологическую линию безопалубочного формования железобетонных изделий. Инвестиции в создание производства превысили 250 млн рублей. Теперь для Забайкальского края открылась новая технология возведения жилья, позволяющая увеличить объем строительства и снизить себестоимость строительно-монтажных работ. Кроме того, открытие нового производства позволило создать дополнительные 58 рабочих мест», — сообщила заместитель генерального директора ООО Специализированный застройщик «Мир» Елена Дудкина.
Реализация проекта способствует достижению национальных целей развития «Комфортная и безопасная среда» и решению задач национального проекта «Жилье и городская среда».
Ранее с привлечением займа ФРП предприятие «Мир» модернизировало производство керамического кирпича. Этот проект был реализован благодаря совместному займу от федерального Фонда развития промышленности и Фонда развития промышленности Забайкальского края.
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