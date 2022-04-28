В Забайкальском крае запустили производство железобетонных изделий по новой для региона технологии

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Специализированный застройщик «Мир» запустил новую линию непрерывного безопалубочного формования железобетонных изделий. Организация нового производства стала возможной благодаря льготному займу от Фонда развития промышленности в размере 95 млн рублей по программе «Проекты развития». Средства были направлены на приобретение технологической линии и вспомогательного оборудования.

Новая линия позволяет выпускать уже готовые к сборке в каркас строительные изделия, которые применяются в высотном и малоэтажном домостроении. Это поможет застройщикам быстрее, экономичнее и практически круглогодично возводить здания, что особенно важно в регионе с коротким строительным сезоном.

Универсальная линия позволяет производить более 30 наименований изделий: сваи, балки, колонны, перемычки, ригели, перегородочные панели, но, прежде всего, пустотные плиты. Все изделия получаются идеальной геометрии и высокого качества. Мощность линии составляет 25 тысяч кубометров железобетона или 14 тысяч плит в год.

«Благодаря займу Фонда развития промышленности мы приобрели современную технологическую линию безопалубочного формования железобетонных изделий. Инвестиции в создание производства превысили 250 млн рублей. Теперь для Забайкальского края открылась новая технология возведения жилья, позволяющая увеличить объем строительства и снизить себестоимость строительно-монтажных работ. Кроме того, открытие нового производства позволило создать дополнительные 58 рабочих мест», — сообщила заместитель генерального директора ООО Специализированный застройщик «Мир» Елена Дудкина.

Реализация проекта способствует достижению национальных целей развития «Комфортная и безопасная среда» и решению задач национального проекта «Жилье и городская среда».

Ранее с привлечением займа ФРП предприятие «Мир» модернизировало производство керамического кирпича. Этот проект был реализован благодаря совместному займу от федерального Фонда развития промышленности и Фонда развития промышленности Забайкальского края.