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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Ярославской области открылась крупная молочная ферма

 © rshb.ru

28 апреля ЗАО Агрофирма «Пахма» в Ярославском районе открыла новую молочно-товарную ферму.

Ферма рассчитана на 2 тысячи коров. Комплекс оснащён новым оборудованиям для доильного зала типа «карусель» на 60 голов.

Для агрофирмы это первый подобный механизированный комплекс. Его запуск позволит «Пахме» увеличить годовое производство молока на 17,9 тысячи тонн.

На ферме будет создано 36 новых рабочих мест.

 © static.mk.ru

Агрофирма «Пахма» является одним из самых крупных предприятий в Ярославской области. У предприятия насчитывается более 3,8 тыс. голов крупного рогатого скота, за 2021 год здесь произведено 9,5 тыс. тонн молока.

Общая стоимость проекта составляет 1092 млн рублей, из которых 860 млн предоставил Россельхозбанк.

производство молока, Ярославская область, сельское хозяйство
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