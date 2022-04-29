Совместный проект Смартэко и Daimler Kamaz Rus
ООО «Смартэко-НН» совместно с Daimler Kamaz Rus выпустила двухуровневый автовоз с колёсной базой 4750мм на шасси FUSO FECX1K.
Главный плюс спроектированной и изготовленной в Нижнем Новгороде надстройки, — универсальность.
Верхняя платформа может складываться в горизонтальную плоскость с нижней платформой. Это позволяет осуществлять как перевозку одного микроавтобуса, так и двух легковых автомобилей одновременно.
Грузоподъёмность:
- нижняя платформа — 3000 кг;
- верхняя платформа — 2000 кг.
По желанию заказчика возможны следующие варианты апгрейдов базовой комплектации:
- изготовление автовозного прицепа,
- аутригерная балка для переезда с прицепа на тягач,
- «провалы» для колёс,
- гидравлическая лебёдка.
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