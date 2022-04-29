Добавить статью
Лого Сделано у нас
Производство

Совместный проект Смартэко и Daimler Kamaz Rus

ООО «Смартэко-НН» совместно с Daimler Kamaz Rus выпустила двухуровневый автовоз с колёсной базой 4750мм на шасси FUSO FECX1K.

 © Фото из открытых источников

Главный плюс спроектированной и изготовленной в Нижнем Новгороде надстройки, — универсальность.

Верхняя платформа может складываться в горизонтальную плоскость с нижней платформой. Это позволяет осуществлять как перевозку одного микроавтобуса, так и двух легковых автомобилей одновременно.

Грузоподъёмность:

  • нижняя платформа — 3000 кг;
  • верхняя платформа — 2000 кг.

 © Фото из открытых источников

По желанию заказчика возможны следующие варианты апгрейдов базовой комплектации:

  • изготовление автовозного прицепа,
  • аутригерная балка для переезда с прицепа на тягач,
  • «провалы» для колёс,
  • гидравлическая лебёдка.

 © Фото из открытых источников

автовоз, эвакуатор, нижний новгород, камаз
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,