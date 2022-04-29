Краснокамский РМЗ отправил в Казахстан полный комплекс кормозаготовительных машин

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Краснокамский ремонтно-механический завод отправил в Казахстан полный комплекс кормозаготовительных машин KRMZ Innovation: пресс-подборщик, скоростной упаковщик и резчик рулонов. Набор оборудования для «Пермской технологии заготовки сенажа в линию» будут использовать в племенном мясном хозяйстве на западе страны.

Краснокамский РМЗ ранее экспортировал в Республику Казахстан отдельные виды сельскохозяйственного оборудования. Животноводческое хозяйство ТОО «Каз-АкБас» (Западно-Казахстанская область, Теректинский район) в 1500 голов КРС стало одним из первых сельхозпредприятий в стране, внедряющих одновременно весь комплекс машин KRMZ Innovation для использования «Пермской технологии заготовки сенажа в линию» (вариант «Сенажа в упаковке»).

В 2021 году объём экспортных поставок завода вырос на 67%.

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«Животноводческое хозяйство ставит себе целью увеличить племенное поголовье казахской белоголовой породы до 2000 голов. А климат Западного Казахстана — это жаркое сухое лето, когда трава может полностью выгореть. Поэтому там и остановились на варианте „Сенажа в упаковке“: чтобы скосить, спрессовать и упаковать травяную массу нужно меньше суток, она не пересохнет под солнцем, не потеряет питательность и энергетическую ценность, — говорит директор Краснокамского РМЗ Дмитрий Теплов. — Применение комплекса машин KRMZ Innovation оправданно с точки зрения качества процессов на каждом из этапов заготовки и кормления: от нужной плотности прессования травяной массы до оптимальной толщины нарезки готового сенажа».

«Пермскую технологию упаковки сенажа в линию» используют мясные и молочные хозяйства по всей России: от Калининградской области до Сахалина. Краснокамский РМЗ также экспортирует кормозаготовительные машины в Белоруссию, Киргизию, Армению, Венгрию и Болгарию.

«Пермская технология заготовки сенажа в линию» — это разновидность «Сенажа в упаковке», для которой используют линейку машин Краснокамского РМЗ. Главное отличие «Пермской» — в способе упаковки скошенной травы. Классический вариант предполагает отдельное «закатывание» в плёнку каждого рулона. В технологии «Пермской» на этапе упаковки используют скоростной упаковщик SPEEDWAY 120 — он оборачивает рулоны агрострейчем в 6-8 слоев и укладывает «в линию».

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