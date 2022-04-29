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Производство

Производственные итоги марта 2022 г.: работаем!

Согласно оперативным данным Росстата, в марте 2022 г. индекс промышленного производства в России составил 103% к марту 2021 г. В том числе в добывающей промышленности — 107,8%, в водоснабжении и утилизации отходов — 107,2%, в электроэнергетике и газоснабжении — 101,5%, в обрабатывающих производствах — 99,7%. В сельском хозяйстве индекс производства составил 103%.

Однако общие итоги считаются по сложной методике, отталкиваясь от стоимости выпуска, поэтому гораздо ближе для понимания сравнение абсолютных показателей выпуска. Далее рассмотрим отрасли в порядке убывания темпов прироста с указанием динамики по основным видам продукции.

Фармацевтическая промышленность выросла на 46,8% к марту 2021 г.

Полиграфия и копирование информационных носителей выросли на 18% к марту 2021 г.

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий выросло на 14,5% к марту 2021 г. Полупроводники +25,7%, телевизоры -16%.

Производстве базового оборудования («машины и оборудование, не включенные в другие группировки») выросло на 14,4% к марту 2021 г. Кузнечно-прессовые машины +98,2%, колесные тракторы +25%, металлорежущие станки +21,7%, подшипники +13,8%, насосы центробежные -0,5%, мостовые краны -14,9%, экскаваторы -36,9%.

Производство напитков выросло на 11,7% к марту 2021 г. Безалкогольные напитки +23%, пиво +3%, бутилированная вода (кроме минеральной) -21,5% (яркий пример того, что в оперативную статистику не все предприятия успевают отчитаться — трудно представить такое падение спроса).

Производство стройматериалов и другой неметаллической минеральной продукции выросло на 9,2% к марту 2021 г. Полированное стекло +18,3%, цемент +17%, сборные железобетонные изделия +16,8%, строительный кирпич +15,9%, теплоизоляция +0,9%, плитка для облицовки стен -0,8%, плитка для пола -4,9%, рулонные кровельные изделия -18,2%.

Добыча полезных ископаемых выросла на 7,8% к марту 2021 г. Строительный камень +24,4%, песок +15,7%, нефть +7%, железная руда +2,3%, природный газ (включая попутный нефтяной) примерно +1%, уголь -2,9%.

Производство разных готовых изделий выросло на 7,6% к марту 2021 г. К этому сектору относятся ювелирные изделия, игрушки, спортинвентарь, медицинские инструменты и т. д.

Производство мебели выросло на 5,7% к марту 2021 г. Диваны +26,3%, столы +1,9%, кровати без изменений, шкафы -2,1%.

Производство резиновых и пластмассовых изделий выросло на 5,4% к марту 2021 г. Пластиковые трубы и шланги +16,3%, полимерные плёнки и листы +8,1%, легковые шины -3,5%, грузовые шины -8,9%.

Производство одежды выросло на 3,6% к марту 2021 г. Женские брюки +35,3%, трикотажные изделия +0,2%, мужские костюмы -0,4%, чулочно-носочные изделия -30,9%.

Сельское хозяйство выросло на 3%. Скот и птица на убой +5,4%, производство яиц +2,7%, надой молока +1,6%.

Энергетика выросла на 2,9% к марту 2021 г. Выработка электроэнергии +2,9% (в т.ч. на ТЭС +4,8%, на АЭС +1,1%, на ГЭС -2,7%), производство пара и горячей воды -1,5%.

Производство кожи и кожаных изделий выросло на 2,9% к марту 2021 г. Обувь +6,6%.

Металлургия выросла на 2,1% к марту 2021 г. Титан +45,6%, стальная проволока +9%, алюминиевые прутки и профили +3,5%, первичный алюминий +1,8%, готовый стальной прокат -1,1%, сталь примерно -3% (в т.ч. нержавеющая +36,9%), золото -3,1%, цинк -26%.

Пищевое производство выросло на 1,1% к марту 2021 г. Рыбное филе +54,8%, крупы +35,9%, макаронные изделия +17,7%, сливочное масло +17,7%, пшеничная мука +12,3%, соки +8,5%, комбикорма +7%, сыры +5,7%, растительные масла +5,5%, колбасные изделия +1,4%, мясные полуфабрикаты +0,6%, рыбные консервы -4,6%, мороженая рыба -7%, шоколад и сахаристые изделия -16,9%.

Целлюлозно-бумажная промышленность выросла на 0,4% к марту 2021 г. Гофротара +15,7%, бумажные полотенца +9,6%, бумага и картон +1,5%, целлюлоза -2,7%, обои -30,1%.

Деревообработка сократилась на 0,2% к марту 2021 г. Древесно-волокнистые плиты +9,7%, древесно-стружечные плиты +2,7%, пиломатериалы +0,2%, фанера -17,9%.

Производство химических веществ и продуктов снизилось на 0,5% к марту 2021 г. Туалетное мыло +16,6%, кальцинированная сода +11,1%, гербициды +10,6%, серная кислота +10,1%, газовая сера +5,4%, фосфорные удобрения +4,4%, азотные удобрения +3,9%, химические волокна -0,5%, пластмассы -4,7% (в т.ч. полиэтилен -1%), каустическая сода -5,3%, синтетический каучук -6,2%, лакокрасочные материалы -8%, моющие средства -8,7%, аммиак -14,7%, калийные удобрения -24,2%.

Производства металлоизделий снизилось на 1,1% к марту 2021 г. Сменный рабочий инструмент +23%, стальные конструкции +10,1%, котлы центрального отопления +9,1%, алюминиевые конструкции +6,6%.

Текстильное производство снизилось на 4,4% к марту 2021 г. Синтетические ткани +13%, нетканые материалы -4,3%, постельное бельё -6,2%, хлопчатобумажные ткани -16,5%.

Заготовка хвойных лесоматериалов снизилась на 5,5%, лиственных — на 3,3%, топливной древесины — на 7,6%.

Переработка топлива снизилась на 5,2% к марту 2021 г. Пропан-бутан -0,6%, автомобильный бензин -1,4%, дизельное топливо -1,5%, угольный кокс -3,2%, топочный мазут -9,4%.

Производство электрического оборудования снизилось на 11% к марту 2021 г. Изолированные провода +7%, угольные электроды +5,5%, трансформаторы -31,2%, стиральные машины -49,8%, холодильники и морозильники -52,7%.

Транспортное машиностроение сократилось на 14,1% к марту 2021 г. Электровозы +18,2%, пассажирские вагоны +5,4%, грузовые вагоны -8,9%, вагоны метро -22%.

Производство табачных изделий снизилось на 16,3% к марту 2021 г.

Автомобильная промышленность сократилась на 45,5% к марту 2021 г. Дорожно-коммунальные машины +10,4%, автобусы свыше 5 т -9%, грузовые автомобили -19,8%, двигатели -32,7%, легковые автомобили -72,1%.

Подготовлено на основе доклада Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь-март 2022 г. https://rosstat.../document/50801


промышленность, статистика, машиностроение, химическая промышленность, металлургия, пищевая промышленность
  • Нет аватара nabludatel71
    29.04.2211:49:33

    Материал, конечно, в основном статистический, но в силу его важности (как мне кажется) поместил его в общий блог. Если что — перенесу.

    #1250240
  • Нет аватара nabludatel71
    29.04.2211:57:20

    Результаты очень интересные получились. Несмотря на шквал панических сообщений СМИ, в марте серьёзные проблемы испытали только автопром и бытовая техника, сильно завязанные на импортные комплектующие. Рикошетом от них прилетело и некоторым другим отраслям (например, пластики и шины).

    А если внимательно изучать материалы Росстата, то можно найти много интересного. Например, выпуск офсетной бумаги в марте вырос на 30 с лишним процентов! И это не эффект низкой базы — в тоннах производство реально было существенно выше среднего уровня 2021 г.

    #1250241
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    29.04.2212:02:33

    А предрекали -10%.

    В итоге введения пяти пакетов санкций против России ВВП упал на 1,6% … в США    

    Готовится шестой пакет

    Отредактировано: Сергей Котенко~12:09 29.04.22
    #1250242
    • Нет аватара nabludatel71
      29.04.2212:36:53

      Ну, более показательным будет апрель, конечно. Трудности определённые будут, но не в тех масштабах, как это рисуют СМИ (не только западные, кстати). Яркий пример — все трубят, с какими большими скидками продаётся наша нефть сейчас, забывая только, что это, во-первых, разовые сделки (а основная часть у нас по средне- и долгосрочным контрактам проходит), а во-вторых, разовые примеры разовых сделок. В марте средняя цена экспортированной Россией нефти была значительно выше предыдущих месяцев и примерно соответствовала обычному движению цен, следующими за биржевыми котировками с 2-недельным лагом.

      #1250245
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        29.04.2213:25:37

        Апрель будет интересен.

        Просядет наверное нефть, возможно газ и уголь, они потащат за собой цифры вниз.

        А вот обрабатывающий сектор пока трудно предсказать.

        #1250250
        • Нет аватара nabludatel71
          29.04.2214:30:10

          Обрабатывающий тоже просядет, т.к. в апреле уже будет глобальное привыкание к новым условиям: закрытым экспортным рынкам (в ЕС деревообработка и прокат, и по мелочи ещё), нарушенным цепочкам поставок, отсутствию каких-то комплектующих и т. д. Май аналогично. А вот с лета уже полномасштабно будем работать по-новому. Особенно если будем осваивать новые территории.    

          При этом надо понимать, что снижение производства в отдельных секторах вещь, конечно, неприятная, но не более. Всё основное у нас есть — еда, топливо, стройматериалы, базовая техника. А то что меньше произведём досок для ЕС или мазута для США или придётся повременить с обновлением машины или холодильника — так это даже хорошо. Ресурсы наши никуда не денутся, востребованность их только вырастет, а отвлечься от безудержного потребления всяко полезно.

          #1250255
          • Нет аватара termometrix
            29.04.2215:26:42

            а отвлечься от безудержного потребления всяко полезно.

            Это так, но без конечного потребления или без конечного спроса производство не будет расти.Промышленное производство увеличивается, когда в конце цепочки увеличивается внутренний и внешний спрос т. е. внутренний рынок и экспорт.

            В случае импортозамещения обычно сокращается конечный спрос и потребление граждан за счет увеличения капитальных вложений в производство или инвестиций в основной капитал и особенно в НИОКР.Доходы граждан пойдут не на личное потребление, а на валовое материальное накопление в процессе создания и обновления основных фондов страны. Таковы пропорции в переходном процессе трансформации экономической структуры системы.На мой взгляд, общая перестройка экономики и ее адаптация к новым условиям будут продолжаться как минимум до начала следующего года, а по некоторым позициям и дольше.А для полной перестройки экономики и выхода ее на устойчивую магистральную траекторию экономического роста с новой структурой и обновленным технологическим укладом потребуется не менее десяти лет,при условии, что у нас будет спокойное и планомерное развитие.

            Отредактировано: termometrix~15:36 29.04.22
            #1250258
            • Сергей Котенко Сергей Котенко
              29.04.2215:40:47

              потребуется не менее десяти лет

              Ну, надеюсь, что это крайне пессимистическая точка зрения    

              #1250259
              • Нет аватара termometrix
                29.04.2216:07:31

                Я тоже надеюсь,но увы эмпирические наблюдения предшествующих эпох указывают на такие промежутки времени.Даже в сталинское время, когда применялись директивно-командные методы мобилизационного управления народного хозяйства, для быстрой реализации задач индустриализации потребовалось более 15 лет и очень дешевая рабочая сила.Тогда личное потребление граждан было сведено к минимуму, что является нормальным фактором для страны в процессе мощного экстенсивного развития и промышленной революции,страна которая опирается на внутренние силы и капитал.

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                Отредактировано: termometrix~16:11 29.04.22
                #1250260
                • Нет аватара Ветер
                  29.04.2217:12:17

                  нынешняя ситуация в экономике отличается от той что была раньше тем, что Россию не связывают по рукам и ногам всякие правила и обычаи запада, которые он навесил на нас для нашего же сдерживания… запад разорвал свои финансовые, экономические, промышленные и даже логистические обязательства, поэтому в этих условиях у России развязаны руки полностью… мы можем не соблюдать любые договора, которые нам неудобны или затратны… можем даже долги не платить, особенно странам которые против нас ввели рестрикции, можем арестовать любые их активы и финансы которые находятся в нашей юрисдикции… наши руководители пытаются играть в цивилизованных мальчиков, платят долги, соблюдают какие то правила, что бессмысленно… по крайней мере можно было бы официально заморозить наши обязательства, любые, а не только финансовые, до тех пор, пока по отношению к нам так поступают… но в этих обстоятельствах сроки восстановления и роста нашей экономики однозначно будут гораздо быстрее, чем еще не так давно в прошлом…

                  #1250267
                  • Сергей Котенко Сергей Котенко
                    29.04.2217:52:52

                    наши руководители пытаются играть в цивилизованных мальчиков, платят долги

                    Кроме западного «золотого миллиарда» существуют 5 миллиардов жителей других стран, с которыми у нас тоже экономические связи, иногда очень тесные.

                    И правительства этих стран очень внимательно смотрят, кто что делает, и можно ли нам доверять.

                    Поэтому мы действуем аккуратно.

                    #1250268
          • Shadow Flash Shadow Flash
            29.04.2216:43:44

            придётся повременить с обновлением машины или холодильника — так это даже хорошо.

            Большинство людей холодильник новый покупают когда старый или ломается, причем так, что ремонт уже не выгоден или не имеет смысла, либо фурнитура внутри вся изнашивается. Потому, что процесс его замены — мягко говоря не самая веселая процедура — надо часто освободить место для выноса старого, из-за чего в квартире мебель иногда двигать надо, двери снимать и так далее.

            Поэтому холодильники покупать будут с той же частотой, что и раньше.

            Автомобили да, но пора уже отказываться от запланированного устаревания. Чуть-чуть подороже, но срок службы 20 лет — чтобы двигатель и кузов столько ходили, а остальное можно менять. И не надо говорить про то, что сильно объемы производства упадут. Раньше как-то делали во всём мире автомобили не из консервной жести и всякие штуки в салоне не из упаковочного пластика, и двигатели не из силумина и как-то автопроизводители были в прибыли. А с конца 90ых понеслась во всем мире, что сверхбюджетный автомобиль, что почти суперкар за бешеные деньги — начинают сыпаться на 350000 пробега.

            #1250264
  • Нет аватара termometrix
    29.04.2212:57:01

    Будем надеяться, что автомобильная промышленность снова заработает на оптимальных скоростях.

    #1250247
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