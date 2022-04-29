Производственные итоги марта 2022 г.: работаем!

Согласно оперативным данным Росстата, в марте 2022 г. индекс промышленного производства в России составил 103% к марту 2021 г. В том числе в добывающей промышленности — 107,8%, в водоснабжении и утилизации отходов — 107,2%, в электроэнергетике и газоснабжении — 101,5%, в обрабатывающих производствах — 99,7%. В сельском хозяйстве индекс производства составил 103%.

Однако общие итоги считаются по сложной методике, отталкиваясь от стоимости выпуска, поэтому гораздо ближе для понимания сравнение абсолютных показателей выпуска. Далее рассмотрим отрасли в порядке убывания темпов прироста с указанием динамики по основным видам продукции.

Фармацевтическая промышленность выросла на 46,8% к марту 2021 г.

Полиграфия и копирование информационных носителей выросли на 18% к марту 2021 г.

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий выросло на 14,5% к марту 2021 г. Полупроводники +25,7%, телевизоры -16%.

Производстве базового оборудования («машины и оборудование, не включенные в другие группировки») выросло на 14,4% к марту 2021 г. Кузнечно-прессовые машины +98,2%, колесные тракторы +25%, металлорежущие станки +21,7%, подшипники +13,8%, насосы центробежные -0,5%, мостовые краны -14,9%, экскаваторы -36,9%.

Производство напитков выросло на 11,7% к марту 2021 г. Безалкогольные напитки +23%, пиво +3%, бутилированная вода (кроме минеральной) -21,5% (яркий пример того, что в оперативную статистику не все предприятия успевают отчитаться — трудно представить такое падение спроса).

Производство стройматериалов и другой неметаллической минеральной продукции выросло на 9,2% к марту 2021 г. Полированное стекло +18,3%, цемент +17%, сборные железобетонные изделия +16,8%, строительный кирпич +15,9%, теплоизоляция +0,9%, плитка для облицовки стен -0,8%, плитка для пола -4,9%, рулонные кровельные изделия -18,2%.

Добыча полезных ископаемых выросла на 7,8% к марту 2021 г. Строительный камень +24,4%, песок +15,7%, нефть +7%, железная руда +2,3%, природный газ (включая попутный нефтяной) примерно +1%, уголь -2,9%.

Производство разных готовых изделий выросло на 7,6% к марту 2021 г. К этому сектору относятся ювелирные изделия, игрушки, спортинвентарь, медицинские инструменты и т. д.

Производство мебели выросло на 5,7% к марту 2021 г. Диваны +26,3%, столы +1,9%, кровати без изменений, шкафы -2,1%.

Производство резиновых и пластмассовых изделий выросло на 5,4% к марту 2021 г. Пластиковые трубы и шланги +16,3%, полимерные плёнки и листы +8,1%, легковые шины -3,5%, грузовые шины -8,9%.

Производство одежды выросло на 3,6% к марту 2021 г. Женские брюки +35,3%, трикотажные изделия +0,2%, мужские костюмы -0,4%, чулочно-носочные изделия -30,9%.

Сельское хозяйство выросло на 3%. Скот и птица на убой +5,4%, производство яиц +2,7%, надой молока +1,6%.

Энергетика выросла на 2,9% к марту 2021 г. Выработка электроэнергии +2,9% (в т.ч. на ТЭС +4,8%, на АЭС +1,1%, на ГЭС -2,7%), производство пара и горячей воды -1,5%.

Производство кожи и кожаных изделий выросло на 2,9% к марту 2021 г. Обувь +6,6%.

Металлургия выросла на 2,1% к марту 2021 г. Титан +45,6%, стальная проволока +9%, алюминиевые прутки и профили +3,5%, первичный алюминий +1,8%, готовый стальной прокат -1,1%, сталь примерно -3% (в т.ч. нержавеющая +36,9%), золото -3,1%, цинк -26%.

Пищевое производство выросло на 1,1% к марту 2021 г. Рыбное филе +54,8%, крупы +35,9%, макаронные изделия +17,7%, сливочное масло +17,7%, пшеничная мука +12,3%, соки +8,5%, комбикорма +7%, сыры +5,7%, растительные масла +5,5%, колбасные изделия +1,4%, мясные полуфабрикаты +0,6%, рыбные консервы -4,6%, мороженая рыба -7%, шоколад и сахаристые изделия -16,9%.

Целлюлозно-бумажная промышленность выросла на 0,4% к марту 2021 г. Гофротара +15,7%, бумажные полотенца +9,6%, бумага и картон +1,5%, целлюлоза -2,7%, обои -30,1%.

Деревообработка сократилась на 0,2% к марту 2021 г. Древесно-волокнистые плиты +9,7%, древесно-стружечные плиты +2,7%, пиломатериалы +0,2%, фанера -17,9%.

Производство химических веществ и продуктов снизилось на 0,5% к марту 2021 г. Туалетное мыло +16,6%, кальцинированная сода +11,1%, гербициды +10,6%, серная кислота +10,1%, газовая сера +5,4%, фосфорные удобрения +4,4%, азотные удобрения +3,9%, химические волокна -0,5%, пластмассы -4,7% (в т.ч. полиэтилен -1%), каустическая сода -5,3%, синтетический каучук -6,2%, лакокрасочные материалы -8%, моющие средства -8,7%, аммиак -14,7%, калийные удобрения -24,2%.

Производства металлоизделий снизилось на 1,1% к марту 2021 г. Сменный рабочий инструмент +23%, стальные конструкции +10,1%, котлы центрального отопления +9,1%, алюминиевые конструкции +6,6%.

Текстильное производство снизилось на 4,4% к марту 2021 г. Синтетические ткани +13%, нетканые материалы -4,3%, постельное бельё -6,2%, хлопчатобумажные ткани -16,5%.

Заготовка хвойных лесоматериалов снизилась на 5,5%, лиственных — на 3,3%, топливной древесины — на 7,6%.

Переработка топлива снизилась на 5,2% к марту 2021 г. Пропан-бутан -0,6%, автомобильный бензин -1,4%, дизельное топливо -1,5%, угольный кокс -3,2%, топочный мазут -9,4%.

Производство электрического оборудования снизилось на 11% к марту 2021 г. Изолированные провода +7%, угольные электроды +5,5%, трансформаторы -31,2%, стиральные машины -49,8%, холодильники и морозильники -52,7%.

Транспортное машиностроение сократилось на 14,1% к марту 2021 г. Электровозы +18,2%, пассажирские вагоны +5,4%, грузовые вагоны -8,9%, вагоны метро -22%.

Производство табачных изделий снизилось на 16,3% к марту 2021 г.

Автомобильная промышленность сократилась на 45,5% к марту 2021 г. Дорожно-коммунальные машины +10,4%, автобусы свыше 5 т -9%, грузовые автомобили -19,8%, двигатели -32,7%, легковые автомобили -72,1%.

Подготовлено на основе доклада Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь-март 2022 г. https://rosstat.../document/50801