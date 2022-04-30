На ПСЗ «Янтарь» заложили катер катамаранного типа «Добрыня» на универсальной перспективной платформе

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На Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» (входит в Объединенную судостроительную корпорация) состоялась закладка скоростного катера катамаранного типа «Добрыня» с установкой закладной доски.

За основу был взят концептуальный проект катера катамаранного типа. Технический проект и рабоче-конструкторская документация разработана на ПСЗ «Янтарь». Катер планируется производить в вариантах служебного патрульного катера, катеров различного назначения (медицинский катер, спасательно-эвакуационное судно, транспортный, пожарный, туристический, круизная яхта). Хорошая остойчивость и низкая осадка позволяют использовать его во внутренних водоемах, в том числе городах. На его основе возможно строительство катеров размерениями от 12 до 30 метров с возможностью параметрических изменений.

Проработанный типовой проект катера «Добрыня» может послужить основой серийного строительства маломерных судов под нужды госзаказчиков.