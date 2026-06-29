На площадке Прибалтийского судостроительного завода ОСК «Янтарь» сегодня, 29 июня состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню кораблестроителя.

Его центральным событием стал спуск на воду первого из шести блоков (блок № 3) плавучего дока «Капитан Анатолий Ермолаев» проекта 17692.

Как сообщил старший строитель кораблей Андрей Трусов, в настоящее время на заводе продолжается формирование 4-го блока. Заканчивается изготовление трех последних секций. По мере готовности блоков будет происходить их стыковка друг с другом на воде, сообщает «Янтарь».

«В новейшей истории мы впервые будем производить стыковку таких масштабных конструкций, как блоки плавучего дока на воде. Для нашего предприятия это уникальная инженерная операция, своеобразный вызов. И мы уверены, что сможем достойно на него ответить», — отметил главный инженер завода ОСК «Янтарь» Сергей Чертов.

Напомним, плавучий док строится на заводе ОСК «Янтарь» по проекту ЦМКБ «Алмаз» в рамках доковой программы ОСК при поддержке Минпромторга. Контракт на строительство плавдока был заключен в сентябре 2023 года. Закладка плавдока «Капитан Анатолий Ермолаев» состоялась в августе 2024 года. Ввод дока в эксплуатацию ожидается в 2027 году.

Новый плавдок спусковой способностью 12 тыс. тонн будет идентичен тому, что уже используется на производстве, но оснащен более современным оборудованием: на нем установят системы управления и балластировки, современную судовую систему видеонаблюдения.

Плавдок получил имя в честь Анатолия Ермолаева — ветерана завода «Янтарь», посвятившего предприятию 50 лет трудовой деятельности. Начав карьеру в 1959 году капитаном буксира, он прошел путь до капитана завода, внес значительный вклад в рационализацию производства и подготовку кадров. За трудовые заслуги Ермолаев был удостоен государственных наград и звания «Заслуженный ветеран труда».