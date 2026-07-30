На Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) «Янтарь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) проводится обновление станочного парка. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«Новое оборудование позволит автоматизировать важный этап обработки металла. Модернизация проходит при финансовой поддержке ОСК», — говорится в сообщении.

В настоящее время из-за отсутствия автоматизации участка резки профилей работы по изготовлению деталей в одном из корпусов цеха сборки и сварки металлоконструкций выполняются вручную. Это требует привлечения дополнительного персонала, наличия свободных площадей и разработки дополнительной документации, что приводит к увеличению трудоемкости выполняемых работ и сроков заготовки деталей, а также снижению качества выполняемых работ.

«Планируемое увеличение объемов производства и, в частности, увеличение объемов обрабатываемого металла, связанные с привлечением новых судостроительных заказов, показало необходимость в приобретении новой современной ЛРП (линии резки профиля — прим. ред.) с дополнительными функциями», — заявил начальник отдела капитального строительства и модернизации «Янтаря» Виталий Любецкий.

После монтажа и пусконаладочных работ будет осуществлено внедрение автоматизированных процессов, что значительно повысит производительность и качество выпускаемой продукции.

В настоящее время на ПСЗ «Янтарь» ведется строительство больших десантных кораблей (БДК) модернизированного проекта 11711 «Владимир Андреев», «Василий Трушин» и «Сергей Кабанов». Серию БДК планируется увеличить и до 2035 года построить еще шесть таких кораблей. Кроме того, на предприятии ведутся работы по созданию плавучего дока «Капитан Анатолий Ермолаев» спусковой способностью 12 000 тонн.