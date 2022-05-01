Крым увеличивает посевные площади

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В Крыму завершили сев ранних яровых культур под урожай-2022.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства «Крымские аграрии завершили сев, увеличив планируемые площади на 8%. В республике засеяно более 185 тысяч гектаров (в прошлом году было 153 тыс. гектаров).

Площадь озимых зерновых культур под урожай 2022 года также увеличена. В сравнении с 2021 годом площадь озимого сева увеличена на 7 тысяч гектаров и составила 517 тысяч гектаров.

Также намечено посеять в этом году порядка 70 тысяч гектаров поздних яровых культур, из которых на сегодня засеяно более 60%. В прошлом году поздних яровых культур было засеяно 40 326 гектаров.

На сегодня получено 100% всходов озимых зерновых культур, из которых в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся более 90%.

На следующей неделе Крым приступает к севу риса, который будет проводиться на территории Красноперекопского, Нижнегорского и Раздольненского районов на площади 859 гектаров.

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