Якутск получил 100 новых автобусов на природном газе

© ysia.ru

Якутск получил сотню новых автобусов на газомоторном топливе в честь 100-летия со дня образования Якутской АССР. Это позволило обновить практически четверть автобусного парка города. 55 из 100 автобусов — марки «КАвЗ-4270 LE», 10 — «КАвЗ-4238», 35 — «Вектор NEXT 8.8».

Автотехника произведена на Курганском и Павловском автобусных заводах в северном исполнении. Эти автобусы могут бесперебойно работать при экстремально низких температурах, сохранять комфортную температуру в салоне в зимние морозы и летнюю жару. В спецкомплектацию входит утеплённое рабочее место водителя, двойные стеклопакеты, дополнительные отопители, термошумоизоляция кузова, система кондиционирования, тормозные и гидравлические шланги, рассчитанные на температуру до -50°С. Газовые баллоны также могут выдержать температуру до -65°С. Помимо этого, машины приспособлены для перевозки маломобильных граждан.

На автобусы нанесён узор «вечный якутский календарь», дизайн-код был разработан центром компетенций «LETOYAKUTIA» по заказу Управления архитектуры региона. А красный цвет транспорта был выбран специально для повышения безопасности в условиях низкой видимости.

Автобусы выйдут на маршруты в конце мая, после прохождения всех процедур регистрации. 35 из 55 автобусов «КАвЗ-4270 LE» будет задействовано на пригородных перевозках, 20 — на новом муниципальном внутригородском маршруте № 100. 10 автобусов «КАвЗ-4238» планируется направить на наиболее востребованные межмуниципальные маршруты «Якутск-Покровск-Мохсоголлох-Якутск», «Якутск-Намцы-Хатырык-Якутск», «Якутск-Магарассы-Бердигестях». 35 автобусов «Вектор NEXT 8.8» будет задействовано на внутригородских маршрутах.

Транспорт приобретён в рамках региональной программы «100 автобусов к 100-летию ЯАССР» при поддержке Минпромторга России. 193 млн рублей субсидии на производство автобусов для Якутска было выделено из федерального бюджета, ещё 120 млн рублей на первый лизинговый платёж — из бюджета республики. Многие крупные районы Якутии также готовы участвовать в госпрограммах по субсидированию закупки автобусов.

© ysia.ru

© ysia.ru

© ysia.ru

© ysia.ru

© ysia.ru

© ysia.ru

© ysia.ru

© ysia.ru

© ysia.ru

© ysia.ru