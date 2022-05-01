В Тверской области запущена новая линия по производству антипригарной посуды

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В 2019 году в рамках Петербургского международного экономического форума между Правительством Тверской области и руководство ООО «ПК «Ландскрона» были достигнуты договорённости о переводе производственных площадей компании в Тверскую область. Реализация инвестпроекта в тверском регионе началась в 2021 году.

Производственный комплекс предприятия расположен в поселке Озерки Конаковского района. Общий объём инвестиций в проект составляет 414,4 млн рублей. Уже создано более 200 рабочих мест.

Весной 2022 года компания усилила производственные мощности и запустила новую линию нанесения антипригарных и декоративных покрытий. Метод валкового наката на алюминиевые диски, который используется на линии, позволяет производить 2500 изделий в час или 1,5 млн в месяц.

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Новое оборудование позволяет работать с инновационными, качественными покрытиями, которые соответствуют самым высоким требованиям и стандартам.

«Мы являемся единственным предприятиями в России, где создан полный цикл производства и литой, и штампованной посуды. Такого комбинированного производства больше нет нигде. Новая линия позволяет наносить на штампованную посуду покрытие, не уступающее по качеству, нанесённому на литую посуду», — отметила пиар-директор компании Елизавета Гаврюшова.

Как рассказали в компании, технология также позволяет наносить на заготовки антипригарные покрытия с тремя рисунками одновременно и создавать четырёхцветную посуду.