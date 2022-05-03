Новые спортивные объекты открыты в регионах часть 3 (2022г.)

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Республика Бурятия

г.Улан-Удэ

Региональный центр единоборств «Патриот» Объект достаточно объемный, находится на 2 Га земли. Сам объект площадью 9 тыс. квадратных метров, примерно столько же занимает парковочные площади перед центром. Комплекс включает в себя 5 залов для занятий на 200 человек; универсальный зал на 40 человек; сопутствующие помещения — раздевальные, тренерские, инвентарные; дополнительные помещения — буфет, гардероб, конференц-зал и другое; помещения для медицинского обслуживания; административно-бытовые помещения для персонала; технические помещения.

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https://www.bai...s/sport/380371/

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Новосибирская область

г.Обь

Спортивный комплекс «Авиатор» — долгожданный объект. В Оби более 12 тысяч жителей систематически занимаются физической культурой и спортом, поэтому такой объект будет востребован всеми категориями граждан. Название объекту, кстати, дали именно жители путем общественного голосования.

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Площадь комплекса составляет более 1,5 тыс. кв. м, на которых расположились универсальный спортивный зал для игровых видов спорта, балкон с беговой дорожкой, тренажерный зал, зал для занятий борьбой. Комплекс имеет лицензию на проведение региональных и всероссийских соревнований

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http://sport.nso.ru/news/12728

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Республика Мордовия

с. Бобылевские Выселки

26 апреля в Бобылевских Выселках Краснослободского района состоялось открытие спортивного комплекса, возведенного по федеральному проекту «Комплексное развитие сельских территорий»

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В 25-метровом бассейне все 6 дорожек уже заняли любители водных видов спорта. Светлый, просторный бассейн оборудован по всем современным требованиям, работает пост медицинской сестры. Не уступает ему по оснащенности и детский бассейн для пловцов от 3 до 7 лет и возможностью совместного пребывания малышей с мамами.

© vsar.ru

Так же имеется хокейный корт и тренажерный зал.

http://vsar.ru/..._dvorets_sporta

http://agro.e-m....php?news=13314

https://ok.ru/m...154386870936381 (первое фото)

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Волгоградская область

г.Волгоград

ФОК «Молодежный» получил новое футбольное поле. Открытое футбольное поле с искусственным покрытием построено в рамках муниципального контракта. Его общая площадь 2,4 тысячи квадратных метров. Выполненное из современных материалов, покрытие устойчиво к нагрузкам и защищает спортсменов от травм. Начиная с сегодняшнего дня занятия здесь будут идти как в дневное, так и в вечернее время — новое поле оборудовано мощной системой освещения.

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http://www.volg...smi/news/i27460