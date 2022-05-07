Ход строительства новых объектов здравоохранения
В Краснодаре два новых корпуса ККБ № 1 планируют сдать до конца 2022 года
Продолжается реконструкция первой краевой клинической больницы на ул. 1 Мая. Она включает строительство рентгенодиагностического и лечебно-диагностического корпусов с переходной галереей, четырехэтажной трансформаторной подстанции с дизельными электростанциями.
Уже завершены железобетонные работы на пятиэтажном рентгенодиагностическом корпусе, в котором будут проводить сложнейшие операции в области кардиологии и нейрохирургии. Сейчас монтируют крышу и укладывают кирпичные перегородки внутри здания. В этом корпусе будут отделения лучевой диагностики и эндоскопии, операционный блок с мобильными КТ и ангиографическими системами. Уже в этом году здесь установят современные аппараты МРТ, КТ, маммографы, ангиографические системы.
В десятиэтажном корпусе оборудуют неврологическую реанимацию сосудистого центра, ожоговые отделения, отделения травматологии и ортопедии, гнойной хирургии.
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