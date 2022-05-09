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Авиация

Авиакомпания «Красные Крылья» получила очередной Сухой Суперджет 100

 © aviaforum.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com

Сегодня, 09.05.2022 борт RA-89154 совершил перелет из Ульяновска в Екатеринбург. Таким образом, состоялась поставка очередного самолета Sukhoi SuperJet 100 в авиакомпанию RedWings. Это уже 5 поставленный в этом году RedWings борт, всего на данный момент авиакомпания эксплуатирует 16 самолетов SSJ 100.

 © www.flightradar24.com

RA-89154 (95122) совершил первый полёт 18.01.2017 г. и первоначально предназначался для поставки в авиакомпанию CityJet.
Источник: https://www.flightradar24.com/RWZ1080/2bc92960

SSJ-100, Sukhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100, ГСС, RedWings
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