КВЗ сертифицировал новый тренажер для подготовки пилотов Ми-38

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Казанский вертолетный завод холдинга «Вертолеты России» получил разрешение Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) на эксплуатацию тренажера вертолета Ми-38-2/4. Симулятор позволяет комплексно отработать профессиональные навыки, необходимые для управления вертолетом. Тренажер будет использоваться для подготовки российских пилотов гражданской авиации и тренировок действующих членов летных экипажей.

Новый симулятор отличается высокой универсальностью — благодаря возможности реконфигурации он может использоваться для обучения пилотированию вертолетов Ми-38-2, в котором командир находится слева, и Ми-38-4, где командир справа. При этом на переустановку оборудования достаточно 40 минут, всю настройку самостоятельно выполняют сотрудники Авиационного учебного центра КВЗ.

Симулятор оснащен виброакустической платформой, имитирующей движения и звуки вертолета в зависимости от условий полета. Тренажер позволяет воссоздавать любые погодные условия: видимость, облачность, атмосферные явления, время суток, простые и сложные метеоусловия. Система визуализации включает Казань и горно-лесистую местность районов Адлера.

«Наряду с тренажером вертолета Ми-38, Росавиацией недавно был сертифицирован в соответствии с новыми авиационными правилами симулятор Ми-8МТВ. Ранее, в 2021 году, ведомство разрешило эксплуатацию тренажера вертолета „Ансат“. Таким образом, сегодня КВЗ обладает тренажерами всех типов вертолетов, которые выпускаются на заводе — „Ансат“, Ми-8МТВ, Ми-38. Благодаря этому мы обеспечиваем полноценное обучение экипажей воздушных судов на новейшем оборудовании по всем современным стандартам, — отметили в пресс-службе холдинга „Вертолеты России“. — С помощью симуляторов пилоты могут отрабатывать действия в различных условиях, в том числе в опасных и аварийных ситуациях. За последний год на тренажерах Авиационного учебного центра (АУЦ) обучились 14 экипажей заказчиков».

Авиационный учебный центр КВЗ был создан в 1995 году. За 27 лет обучение в нем прошли около 9 тыс. специалистов. В центре проводятся курсы переподготовки и повышения квалификации специалистов летного и инженерно-технического состава. Преподаватели непрерывно совершенствуют свои навыки и проходят стажировку в ведущих учебных центрах, обладают именными сертификатами авиационных компаний-производителей.