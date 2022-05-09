КВЗ сертифицировал новый тренажер для подготовки пилотов Ми-38
Казанский вертолетный завод холдинга «Вертолеты России» получил разрешение Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) на эксплуатацию тренажера вертолета Ми-38-2/4. Симулятор позволяет комплексно отработать профессиональные навыки, необходимые для управления вертолетом. Тренажер будет использоваться для подготовки российских пилотов гражданской авиации и тренировок действующих членов летных экипажей.
Новый симулятор отличается высокой универсальностью — благодаря возможности реконфигурации он может использоваться для обучения пилотированию вертолетов Ми-38-2, в котором командир находится слева, и Ми-38-4, где командир справа. При этом на переустановку оборудования достаточно 40 минут, всю настройку самостоятельно выполняют сотрудники Авиационного учебного центра КВЗ.
Симулятор оснащен виброакустической платформой, имитирующей движения и звуки вертолета в зависимости от условий полета. Тренажер позволяет воссоздавать любые погодные условия: видимость, облачность, атмосферные явления, время суток, простые и сложные метеоусловия. Система визуализации включает Казань и горно-лесистую местность районов Адлера.
«Наряду с тренажером вертолета Ми-38, Росавиацией недавно был сертифицирован в соответствии с новыми авиационными правилами симулятор Ми-8МТВ. Ранее, в 2021 году, ведомство разрешило эксплуатацию тренажера вертолета „Ансат“. Таким образом, сегодня КВЗ обладает тренажерами всех типов вертолетов, которые выпускаются на заводе — „Ансат“, Ми-8МТВ, Ми-38. Благодаря этому мы обеспечиваем полноценное обучение экипажей воздушных судов на новейшем оборудовании по всем современным стандартам, — отметили в пресс-службе холдинга „Вертолеты России“. — С помощью симуляторов пилоты могут отрабатывать действия в различных условиях, в том числе в опасных и аварийных ситуациях. За последний год на тренажерах Авиационного учебного центра (АУЦ) обучились 14 экипажей заказчиков».
Авиационный учебный центр КВЗ был создан в 1995 году. За 27 лет обучение в нем прошли около 9 тыс. специалистов. В центре проводятся курсы переподготовки и повышения квалификации специалистов летного и инженерно-технического состава. Преподаватели непрерывно совершенствуют свои навыки и проходят стажировку в ведущих учебных центрах, обладают именными сертификатами авиационных компаний-производителей.
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.