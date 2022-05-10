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Станки и люди. Ульяновская «Металлоконструкция»

©Видео с youtube.com

Реальное производство. Выпуск 8.

Компания КТЦ «Металлоконструкция» в Ульяновске. Это одно из ведущих российских предприятий, производящих металлоконструкции для комплексного оборудования дорожных инфраструктурных объектов. А недавно на заводе наладили выпуск отечественных сваебойных машин. Как работают российские станки.
Источник: https://stankomach.com/novosti/novosti_372.html

машиностроение, станкостроение, Ульяновская область, импортозамещение
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