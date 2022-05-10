Лесозавод «Судома» запустил производство оконного бруса в Псковской области

Лесозавод «Судома» запустил в пос. Дедовичи производство нового вида строительных материалов — клеенного оконного бруса. Мощности предприятия позволяют выпускать 600 м3 таких изделий в месяц. Это крупнейшее производство такой продукции в Псковской области.

В процессе изготовления задействованы два цеха завода: деревообрабатывающий и новый цех по производству мебельного щита, черновой и чистовой мебельной заготовки, который был открыт в 2021 году.

Сейчас завод выпускает новую продукцию из лиственницы и сосны, в дальнейшем в ассортимент планируют добавить изделия из ели.

Клееный оконный брус становится все популярнее при производстве окон любого типа. Изделие состоит из трех слоев древесины (ламелей), склеенных по толщине. Они соединяются по особой технологии — подбираются ламели с противоположными направлениями расположения деревянных волокон, что делает такой вид бруса почти на треть прочнее цельного. За счёт многоступенчатой обработки в клееном брусе исключены пороки дерева. Материал обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, не деформируется при резких перепадах температур, практически не подвержен короблению и растрескиванию. Он может использоваться в строительстве домов, а также бань, саун и других нежилых помещений.

«Ввод такой продукции способствует увеличению глубины переработки сырья. В качестве основных направлений сбыта новой продукции мы рассматриваем страны Азии, Востока и, конечно же, внутренний рынок, — отметил коммерческий директор лесозавода «Судома» Олег Фокин.