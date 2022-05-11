Шахта «Усковская» запустила в работу новую лаву
На шахте «Усковская» Распадской угольной компании (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) ввели в промышленную эксплуатацию лаву с запасами 2,5 млн тонн угля.
В рамках подготовки лавы 48-06 пройдено 7 км горных выработок, проведен комплекс монтажных и горно-капитальных работ. Отработка запасов ведется на глубине 220 метров. Безопасность угледобычи обеспечивается дегазацией в купол обрушения выработанного пространства. Также применяются два вида пластовой дегазации: традиционным способом и длинными скважинами направленного бурения. Для предотвращения горных ударов и снижения пылеобразования в границах выемочного блока используются дополнительные разгрузочные скважины и системы пылеподавления.
В очистном забое трудится один из лучших шахтерских коллективов угольной компании — бригада Антона Рыбалченко с участка по добыче угля № 5. Горняки уже вывели лаву на плановую нагрузку. В мае она составит 250 тысяч тонн угля, но цель — добывать 290 тыс. тонн ежемесячно.
На «Усковской» добывают коксующийся уголь марки ГЖ, востребованный у металлургов ЕВРАЗа. Также он экспортируется в Китай, Южную Корею, Вьетнам и другие страны Юго-Восточной Азии.
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