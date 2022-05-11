В Прикамье запущено движение по Пермскому центральному кольцу

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30 апреля, в столице Прикамья запущено движение по железнодорожному маршруту «Пермское центральное кольцо», связавшему левый и правый берега реки Камы.

Современный новый пятивагонный инновационный электропоезд «Ласточка» отправился со станции Пермь 2 в 9.01 по местному времени и провез пассажиров через остановки Пермь-Сортировочная, Левшино, КамГЭС, Молодежная, Кислотный, Балмошная, Юбилейная, Язовая, Мотовилиха, Славянова, Пермь 1. Время в пути составило 1 час 20 минут.

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«Кольцевой» маршрут станет основой для четырех радиальных веток, названных в честь прикамских рек. Они обеспечат движение электропоездов в рамках Пермской городской агломерации: по «Камской» ветке пассажиры смогут беспересадочно добираться со станции Оверята до станции Ферма, по «Сылвенской» — от станции Ферма до Левшино, по «Егошихинской» — от Перми 2 до Голованово и по «Чусовской» — из Краснокамска до Голованово. В рамках реализации проекта количество рейсов электричек в черте города увеличено на 24 — с 84 до 108, из них 55 будут выполняться «Ласточками».

По Пермскому центральному кольцу ежедневно электропоезда будут совершать шесть рейсов — по три в каждую сторону. Так, в направлении Пермь-2 — Левшино — Пермь-Сортировочная — Пермь-2 поезда будут отправляться в 6.27 (здесь и далее время местное), 15.11 и 20.58. В обратном направлении Пермь-2 — Пермь-Сортировочная — Левшино — Пермь-2 — в 09.01, 16.47 и 18.10.

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По 3 мая включительно проезд по «кольцу» для всех будет бесплатным. С 4 мая стоимость проезда на маршруте составит 32 руб. По данным Пермской пригородной компании, для пассажиров будут действовать все виды льгот. Также отметим, что на других ветках Пермского наземного метро в пределах Перми будут действовать тот же тариф. Подробная информация размещена по ссылке.